Большой жилой квартал появится у «Каменных палаток» в Екатеринбурге

В новом квартале смогут жить семь тысяч человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

В Екатеринбурге рядом с «Каменными палатками» построят жилой квартал из многоэтажных домов, сообщает Znak.com сегодня, 29 декабря, со ссылкой на министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

В Екатеринбурге построят большой жилой квартал

Квартал площадью 54 гектара, на котором будет возведен жилой квартал , расположен между железнодорожной веткой Егоршинского подхода, границей Шарташского лесопарка и улицей Высоцкого. В границах проекта нет объектов культурного наследия, однако в сотне метров от одной из границ квартала расположен объект археологического наследия - «Жертвенное место: Шарташские каменные палатки».

Поэтому застройщик «АктивСтройГрупп» должен провести историко-культурную экспертизу участка и получить от МУГИСО разрешение на хозяйственную деятельность на нем.

В квартале построят жилые дома, детсад, школу, офисный и торговый центры

Первая очередь нового квартала будет включать дома высотой от 6 до 30 этажей и наземную парковку на территории почти два гектара. Вторая очередь будет состоять из домов этажностью от 10 до 31 этажа, наземного паркинка, автомагазина и детсада, третья очередь вместит многоэтажные дома. В четвертую очередь построят торговый центр, автозаправку, офисный центр и школу на 850 мест. Жить в новом квартале смогут семь тысяч человек.

Между тем спрос на новое жилье в Екатеринбурге в 2016 году упал на 20 процентов. Подробнее здесь.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!