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«Я и сам не знал, что я такой честный»: в Екатеринбурге суд отменил решение о домашнем аресте для Александра Новикова

«Я и сам не знал, что я такой честный»: в Екатеринбурге суд отменил решение о домашнем аресте для Александра Новикова
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин
Потерпевшие, пайщики, решением областного суда недовольны и пообещали подать жалобу на решение областного суда в президиум Верховного суда России.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

Сегодня, 29 декабря, Свердловский областной суд вынес решение об отмене 2-месячного домашнего ареста для Александра Новикова, передает НАШ корреспондент из зала суда.

Несколько минут назад в Свердловском областном суде закончились слушания по апелляции адвокатов Александра Новикова об отмене домашнего ареста, который назначил ему Верх-Исетский районного суда 23 декабря текущего года.

НАША трансляцию из зала суда по ссылке.

Новикова отпустили из-под домашнего ареста

Суд выслушал заявления свидетелей – пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс», обвинявших Новикова в присвоении их денег, – они рассказали об угрозах, которые якобы получали от Новикова, и попросили суд оставить его под домашним арестом.

Тем не менее судья Татьяна Айнсоф отменила для Новикова домашний арест как меру пресечения.

Пайщики «Бухты Квинс» против Александра Новикова

Александр Новиков заявил, что ожидал такого решения, и в очередной раз подчеркнул, что не виновен и не имеет отношения к похищенным у пайщиков деньгам.

Потерпевшие, пайщики, решением областного суда недовольны и пообещали подать жалобу на решение областного суда в президиум Верховного суда России.

Все новости по этому уголовному делу здесь.

  • В 2008 году в поселке Изоплит началось строительство коттеджного поселка. К 2012 году пайщики кооператива должны были получить свое жилье – всего 65 человек. Однако с 2008 по 2011 годы в кооперативе дважды менялся застройщик, и в итоге строительство было приостановлено.
  • Проект поселка «Бухта Квинс» является собственностью барда Александра Новикова. Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области в ноябре 2015 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

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Лилиана Голава, 29.12.2016, 14:08
Тэги: Шоу-бизнес, Знаменитости, Суд
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Горожанин29 декабря 2016, 14:24
вор с медной мордой
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