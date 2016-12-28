Два человека скончались от отравления метанолом в Нижнем Тагиле

Еще один мужчина госпитализирован.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

В Нижнем Тагиле три человека отравились метанолом, двое погибли, сообщают «Известия» сегодня, 29 декабря.

Трое мужчин попали в больницу после употребления непищевого спирта метанола, двоим из них медики помочь не смогли. По данным областного Роспотребнадзора, за год от некачественного алкоголя погибли 53 свердловчанина, всего пострадали 192 человека. В 2015 году цифра была меньше – тогда умерли 107 человек.

Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге 28 декабря. В квартире на Уралмаше нашли тела двух мужчин , которые накануне распивали антисептик на спирту. По факту их гибели идет проверка.

27 декабря в Екатеринбурге на улице Технической обнаружили труп 59-летней женщины, которая вместе с супругом употребляла косметический лосьон, приобретенный из-под полы в продуктовом магазине по соседству.

Напомним, в России действует 30-дневный запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей, введенный после трагедии в Иркутске, где от употребления «Боярышника» умерли более 70 человек.

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