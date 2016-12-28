Екатеринбурженка выиграла сертификат на 40 тысяч рублей на мебель, победив в конкурсе «Нашей Газеты»

Приз победительнице вручил заместитель директора фабрики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

Жительница Екатеринбурга Наталья Цвиркунова победила в конкурсе репостов в соцсети «ВКонтакте», который в преддверии Нового года провела «Наша Газета» совместно с мебельной фабрикой «Магнат-Мебель».

Условия конкурса были просты: участники вступали в группу «Нашей Газеты» и делали репост объявления о конкурсе на свою страницу в соцсети. Победителя выбрали рандомно с помощью генератора случайных чисел 26 декабря. Победительницей стала Наталья - екатеринбурженка выиграла сертификат на 40 000 рублей на заказ мебели в фабрике «Магнат-Мебель».

Сегодня, 29 декабря, заместитель директора фабрики «Магнат-Мебель» Артем Евгеньевич торжественно вручил Наталье приз - теперь екатеринбурженку ждут в магазине компании, где она сможет заказать любую мебель, которая придется ей по душе.

Мы поздравляем Наталью и всех НАШИХ читателей с наступающим Новым годом!