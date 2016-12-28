Гигантская стройтехника под елкой, девочки из 90-х и гламурные красотки: в Екатеринбурге прошли безумные корпоративы

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

В Екатеринбурге прошла волна корпоративов. Горожане и горожанки на сегодня, 29 декабря, продолжают хвастаться зажигательными снимками с новогодних вечеринок. И признаются – праздничным настроением более чем зарядились.

Сотрудницы «Сбербанка» приоделись в сказочных принцесс и встретили корпоративный Новый год каждая под флагом «собственной страны».

РЖД-Строй откорпоративился в кафе. Были песни, танцы, угощения – все по классической программе.

Екатеринбурженка под ником @ipatovaev название своей компании не раскрыла, но показала чумовой снимок сотрудниц, одетых в стиле 90-х годов. Не хватает разве что кислотных лосин.

Мария Миронова и ее красавицы-коллеги выбрали для корпоратива гламурный стиль. Дресс-кодом были черные и бордовые цвета.

Корпоратив в спортзале уже сам по себе оригинален. Никакого алкоголя, только ЗОЖ и штанги.

Юлия Сорокина угостила коллег перед новым годом киндер-сюрпризами. Юлия, надеемся, всем попались хорошие игрушки.

Вечеринка Анны прошла в студии танцев рядом со сверкающими пилонами.

В компании @nrozhkov, пожалуй, самые щедрые начальники. Под елку им «положили» огромную строительную технику.

Иван, похоже, ждал этого корпоратива особенно сильно и не разочаровался в нем.

Олегу Бодрову, наверное, повезло больше всех. Отмечать Новый год он отправился в Сочи в компании прекрасных девушек-коллег.