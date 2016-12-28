Наверх
«Ух ты, мы вышли из Бухты!» Экс-замминистра Свердловской области Михаил Шилиманов обжалует свой арест
13:21, сегодня
Екатеринбурженка выиграла сертификат на 40 тысяч рублей на мебель, победив в конкурсе «Нашей Газеты»
13:03, сегодня
Гигантская стройтехника под елкой, девочки из 90-х и гламурные красотки: в Екатеринбурге прошли безумные корпоративы
13:00, сегодня
Большой жилой квартал появится у «Каменных палаток» в Екатеринбурге
12:56, сегодня
Группа компаний «WISDOM» анонсировала новый и уникальный продукт на рынке малоэтажного и загородного строительства
Деньги, путешествия и гаджеты: что хотят получить россияне в подарок на Новый год
12:27, сегодня
В Екатеринбурге десятки жилых домов остались без отопления и горячей воды
12:05, сегодня
Три самых громких скандала с Александром Новиковым
11:48, сегодня
Три фильма, без которых невозможно представить себе Новый год
Три иномарки и ВАЗ сгорели в Екатеринбурге и Верхней Пышме этой ночью
11:43, сегодня
В аэропорту Екатеринбурга на несколько часов задерживаются пять рейсов
11:40, сегодня
«Не страшна тюрьма – страшно бесчестье»: екатеринбургский бард Александр Новиков обжалует свой арест, трансляция из суда
11:23, сегодня
В Екатеринбурге стартовала большая распродажа товаров для спорта и отдыха
В своем репертуаре: Charlie Hebdo разразился гнусными карикатурами на катастрофу Ту-154
11:20, сегодня1
В Екатеринбурге первый и единственный хоспис собрал на благотворительности 75 тысяч рублей
11:11, сегодня
График работы ледового городка в Екатеринбурге в 2017 году
09:20, сегодня
Екатеринбуржцы за границей: «О нашем Подсолнуховом штате даже сами американцы не знают»
09:00, сегодня
«У нас такие традиции»: в Екатеринбурге в больницу попала 12-летняя беременная цыганка
08:50, сегодня
Хотелось проекта для души: как екатеринбургский предприниматель создал фазанью ферму
08:48, сегодня
Отопительный сезон в Екатеринбурге: что делать, если зимой в квартире холодно
08:15, сегодня
Плюшевый мишка остался без своей маленькой хозяйки в аэропорту Кольцово, но ждет ее с нетерпением
20:55, 28.12.2016
Свердловская полиция нашла склады с 250 тысячами поддельных «фунфыриков»
20:10, 28.12.2016
Известное здание из Екатеринбурга появится на памятных монетах ЦБ РФ
19:59, 28.12.2016
Увидел опасную «катушку» – сообщи: в Екатеринбурге идет операция «Горка»
18:41, 28.12.2016
Паркоматам можно не платить — штрафы по-прежнему не согласованы с ГИБДД
18:30, 28.12.2016
«Семьи едва сводят концы с концами»: Ройзман попросил не повышать стоимость проезда в Екатеринбурге
18:17, 28.12.20161
На стройке башни «Исеть» в Екатеринбурге пострадал мужчина
18:10, 28.12.2016
«Везде кровь, его выбросили»: в Екатеринбурге на Сортировке мужчина выпал из окна
17:52, 28.12.2016
Стали известны последние слова пилотов: специалисты расшифровали первый черный ящик с упавшего ТУ-154
15:56, 28.12.2016
В Свердловской области пассажиров с оплаченными билетами высадили из автобуса из-за нехватки мест
15:36, 28.12.20161
Большой фестиваль настольных игр пройдет в Ельцин Центре
15:11, 28.12.2016
«Божена – человек не вполне здоровый в узкомедицинском смысле»: Ксения Собчак отреагировала на скандал с Рынской
14:45, 28.12.20161
Впервые в мире: екатеринбургские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли
14:32, 28.12.20161
Екатеринбургские автовокзалы вводят дополнительные рейсы в преддверии Нового года
14:27, 28.12.2016
В Кольцово можно будет оплатить все долги в круглосуточном режиме до 9 января
14:20, 28.12.2016
Железная дорога отменяет часть электричек в новогодние праздники
14:15, 28.12.2016
В 2016 году россияне стали меньше смотреть «зомбоящик»
13:58, 28.12.2016
В Москве 15-летняя девушка упала в мусоропровод
13:38, 28.12.2016
Перед Новым годом мы все рискуем: свердловские полицейские предупредили, как не пострадать от фальшивомонетчиков
13:32, 28.12.2016
Двигался задним ходом: в Каменске-Уральском водитель наехал на пешехода
13:30, 28.12.2016
В Екатеринбурге введут два тарифа для оплаты проезда на общественном транспорте
13:16, 28.12.20161
«Хинкальную № 1» на Уралмаше оштрафовали на 25 тысяч рублей за антисанитарию
12:40, 28.12.2016
На трассе Екатеринбург — Серов иномарка с детьми врезалась в большегруз
12:37, 28.12.2016
Один из крупных поставщиков сыра на Урале компания «Сыробогатов» ликвидирует компанию
12:10, 28.12.20164
Бил символ года ногами: в Алапаевске пьяный учитель сломал фигуру петуха на городской площади
11:50, 28.12.2016
В Екатеринбурге ВАЗ лоб в лоб столкнулся с иномаркой: пострадал молодой мужчина
11:38, 28.12.2016
В Каменске-Уральском задержали сотрудника шиномонтажа, убившего мастера автосервиса
11:20, 28.12.2016
Судьба Александра Новикова и Михаила Шилиманова под вопросом: в Екатеринбурге рассмотрят жалобы их адвокатов
10:41, 28.12.20163
Жителя Камышлова, платившего за такси и сигареты фальшивыми деньгами, отправят под суд
10:40, 28.12.2016
В Екатеринбурге дом престарелых превратили в резиденцию Деда Мороза
09:31, 28.12.2016
В Екатеринбурге открылась экспозиция, посвященная ЧМ-2018
09:15, 28.12.2016
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Екатеринбурге
08:50, 28.12.2016
Свердловский силовик-антикоррупционер отправится в тюрьму за крупную взятку
08:42, 28.12.20162
Умерла актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в «Звездных войнах»
08:21, 28.12.2016

Гигантская стройтехника под елкой, девочки из 90-х и гламурные красотки: в Екатеринбурге прошли безумные корпоративы

Гигантская стройтехника под елкой, девочки из 90-х и гламурные красотки: в Екатеринбурге прошли безумные корпоративы
16+
Фото: @ipatovaev
НАША заглянула на странички горожан в социальных сетях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

В Екатеринбурге прошла волна корпоративов. Горожане и горожанки на сегодня, 29 декабря, продолжают хвастаться зажигательными снимками с новогодних вечеринок. И признаются – праздничным настроением более чем зарядились.

Сотрудницы «Сбербанка» приоделись в сказочных принцесс и встретили корпоративный Новый год каждая под флагом «собственной страны». 

РЖД-Строй откорпоративился в кафе. Были песни, танцы, угощения – все по классической программе. 

Екатеринбурженка под ником @ipatovaev название своей компании не раскрыла, но показала чумовой снимок сотрудниц, одетых в стиле 90-х годов. Не хватает разве что кислотных лосин. 

Мария Миронова и ее красавицы-коллеги выбрали для корпоратива гламурный стиль. Дресс-кодом были черные и бордовые цвета.

Корпоратив в спортзале уже сам по себе оригинален. Никакого алкоголя, только ЗОЖ и штанги.

Юлия Сорокина угостила коллег перед новым годом киндер-сюрпризами. Юлия, надеемся, всем попались хорошие игрушки.

Вечеринка Анны прошла в студии танцев рядом со сверкающими пилонами. 

В компании @nrozhkov, пожалуй, самые щедрые начальники. Под елку им «положили» огромную строительную технику.

Иван, похоже, ждал этого корпоратива особенно сильно и не разочаровался в нем.

Олегу Бодрову, наверное, повезло больше всех. Отмечать Новый год он отправился в Сочи в компании прекрасных девушек-коллег.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 29.12.2016, 13:00
Тэги: Эксклюзив, Новый год
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Гололед Обрушение крыши на Калинина Музыка ЧМ-2018 Религия Деньги Мистика Женщины Скандалы ИГИЛ Убийство в Рахмангулово Знаменитости Хоккей Доска позора Политика Образование Растения Хэллоуин-2015 Новый год ЖКХ Происшествия Расстрел на Депутатской ГИБДД Строительство Дело Пьянкова Производство Недвижимость Военный репортаж В Екатеринбурге -40 градусов Футбол Слухи Приговор Лошагину Путин Интервью Интернет Общественный транспорт Снос монастыря на Качканаре Выставки Расстрел Новости дня Погода ЗАГС Экономия МЧС Бэби-боксы Высокие технологии Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Репортаж Рецензия Студенты Мотоциклы Кризис и санкции Экономика Самолет Минобороны упал в Якутии Приостановка полетов в Египет Сибирская язва Школа Смерть Храм святой Екатерины Еда Дорожные воины Отношения Дороги Война ритуальных агентств Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Самолет Медицина История успеха Дом-2 Видео Розыск Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Статистика Шоу-бизнес Дети Рейтинг Красота Пожар Ельцин-центр Искусство Корь Конкурсы История Екатеринбурга СМИ Бизнес Личное Фото Афиша Тест Расписание Баскетбол Отдых Жизнь в городе Криминал Скандал с Новиковым Биатлон ВУЗ Новости Опрос Волейбол Лайфхак Взятки Новости России Горящие авто Транспорт Мировые новости Кто заработал Авто Скорая помощь Животные Ловец покемонов Голодовка в колонии Коллекторы Позитив Суд Ту 154 Психология Культура Катастрофа Эксклюзив Грипп в Екатеринбурге Мужчины Необычное Пусть говорят Здоровье ДТП Мода Семья Секс Крушение самолета под Ростовом Парковки Отключение света Уралмаш, Эльмаш Ошибки врачей Горячее В Египте разбился самолет с российскими туристами Спорт Туризм Взрыв Мультимедиа Развлечения Грипп

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru