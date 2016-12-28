Крупный торговый центр в Екатеринбурге превратят в сельскохозяйственный рынок

Губернатор утвердил проект перепрофилирования ТЦ «Гранат.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016
Экомолл «Гранат» перепрофилируют в сельскохозяйственный рынок, сообщили в администрации Екатеринбурга сегодня, 29 декабря.
«Гранат» превратят в сельскохозяйственный рынок
Губернатор Евгений Куйвашев утвердил проект о перепрофилировании ТЦ «Гранат» в сельскохозяйственный рынок. Проект был представлен министром Дмитрием Дегтяревым на последнем в 2016 году заседании свердловского правительства. До этого администрация Екатеринбурга подала заявку на включение «Граната» в план розничных рынков.
В Свердловской области вдвое увеличат количество рынков
По словам губернатора, область заинтересована в развитии розничных рынков, которые торгуют свежей продукцией свердловских фермеров. Сейчас в регионе есть 12 станционарных рынков, которых недостаточно, чтобы обеспечить фермерам выход на потребителей. Свердловские власти планируют увеличить эту цифру в два раза.
- Пока что «Гранат» не отвечает требованиям к сельскохозяйственным рынкам, так как 80 процентов площади в таких торговых точках должны занимать фермеры.
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