Наверх
А у вас какая елочка? Пользователи соцсетей выкладывают фотографии своих новогодних елок
20:45, сегодня
Тест «Готовы ли вы к Новому году?»
20:30, сегодня
Крупный торговый центр в Екатеринбурге превратят в сельскохозяйственный рынок
19:48, сегодня
В Екатеринбурге построят 150-метровую «сталинскую высотку»
19:33, сегодня
Группа компаний «WISDOM» анонсировала новый и уникальный продукт на рынке малоэтажного и загородного строительства
В екатеринбургском детсаду нашли кишечную палочку
19:05, сегодня
В Верхней Пышме из-за ненормального жителя пришлось эвакуировать половину дома: полицию напугали надписи на стенах
18:32, сегодня
Два человека скончались от отравления метанолом в Нижнем Тагиле
18:07, сегодня
Три фильма, без которых невозможно представить себе Новый год
«Что-то громко хлопнуло»: на заводе в Калиново, производящем взрывчатку, произошел взрыв
16:50, сегодня
В Екатеринбурге закрыли сеть домашних борделей
15:43, сегодня
В Екатеринбурге двое мужчин погибли после того, как выпили антисептический раствор
15:20, сегодня
В Екатеринбурге стартовала большая распродажа товаров для спорта и отдыха
«Я и сам не знал, что я такой честный»: в Екатеринбурге суд отменил решение о домашнем аресте для Александра Новикова
14:08, сегодня2
В Екатеринбурге мужчина погиб под колесами грузового поезда
13:46, сегодня
«Ух ты, мы вышли из Бухты!» Экс-замминистра Свердловской области Михаил Шилиманов обжалует свой арест
13:21, сегодня
Изувеченное тело женщины в колодце: в селе Талицкого района полиция нашла убийц по горячим следам
13:20, сегодня
Екатеринбурженка выиграла сертификат на 40 тысяч рублей на мебель, победив в конкурсе «Нашей Газеты»
13:03, сегодня
Гигантская стройтехника под елкой, девочки из 90-х и гламурные красотки: в Екатеринбурге прошли безумные корпоративы
13:00, сегодня
Большой жилой квартал появится у Каменных палаток в Екатеринбурге
12:56, сегодня
Деньги, путешествия и гаджеты: что хотят получить россияне в подарок на Новый год
12:27, сегодня
В Екатеринбурге десятки жилых домов остались без отопления и горячей воды
12:05, сегодня
Три самых громких скандала с Александром Новиковым
11:48, сегодня
Три иномарки и ВАЗ сгорели в Екатеринбурге и Верхней Пышме этой ночью
11:43, сегодня
В аэропорту Екатеринбурга на несколько часов задерживаются пять рейсов
11:40, сегодня
«Не страшна тюрьма – страшно бесчестье»: екатеринбургский бард Александр Новиков обжалует свой арест, трансляция из суда
11:23, сегодня
В своем репертуаре: Charlie Hebdo разразился гнусными карикатурами на катастрофу Ту-154
11:20, сегодня2
В Екатеринбурге первый и единственный хоспис собрал на благотворительности 75 тысяч рублей
11:11, сегодня
График работы ледового городка в Екатеринбурге в 2017 году
09:20, сегодня
Екатеринбуржцы за границей: «О нашем Подсолнуховом штате даже сами американцы не знают»
09:00, сегодня
«У нас такие традиции»: в Екатеринбурге в больницу попала 12-летняя беременная цыганка
08:50, сегодня
Хотелось проекта для души: как екатеринбургский предприниматель создал фазанью ферму
08:48, сегодня
Отопительный сезон в Екатеринбурге: что делать, если зимой в квартире холодно
08:15, сегодня
Плюшевый мишка остался без своей маленькой хозяйки в аэропорту Кольцово, но ждет ее с нетерпением
20:55, 28.12.2016
Свердловская полиция нашла склады с 250 тысячами поддельных «фунфыриков»
20:10, 28.12.2016
Известное здание из Екатеринбурга появится на памятных монетах ЦБ РФ
19:59, 28.12.2016
Увидел опасную «катушку» – сообщи: в Екатеринбурге идет операция «Горка»
18:41, 28.12.2016
Паркоматам можно не платить — штрафы по-прежнему не согласованы с ГИБДД
18:30, 28.12.2016
«Семьи едва сводят концы с концами»: Ройзман попросил не повышать стоимость проезда в Екатеринбурге
18:17, 28.12.20161
На стройке башни «Исеть» в Екатеринбурге пострадал мужчина
18:10, 28.12.2016
«Везде кровь, его выбросили»: в Екатеринбурге на Сортировке мужчина выпал из окна
17:52, 28.12.2016
Стали известны последние слова пилотов: специалисты расшифровали первый черный ящик с упавшего ТУ-154
15:56, 28.12.2016
В Свердловской области пассажиров с оплаченными билетами высадили из автобуса из-за нехватки мест
15:36, 28.12.20161
Большой фестиваль настольных игр пройдет в Ельцин Центре
15:11, 28.12.2016
«Божена – человек не вполне здоровый в узкомедицинском смысле»: Ксения Собчак отреагировала на скандал с Рынской
14:45, 28.12.20161
Впервые в мире: екатеринбургские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли
14:32, 28.12.20161
Екатеринбургские автовокзалы вводят дополнительные рейсы в преддверии Нового года
14:27, 28.12.2016
В Кольцово можно будет оплатить все долги в круглосуточном режиме до 9 января
14:20, 28.12.2016
Железная дорога отменяет часть электричек в новогодние праздники
14:15, 28.12.2016
В 2016 году россияне стали меньше смотреть «зомбоящик»
13:58, 28.12.2016
В Москве 15-летняя девушка упала в мусоропровод
13:38, 28.12.2016
Перед Новым годом мы все рискуем: свердловские полицейские предупредили, как не пострадать от фальшивомонетчиков
13:32, 28.12.2016
Двигался задним ходом: в Каменске-Уральском водитель наехал на пешехода
13:30, 28.12.2016
В Екатеринбурге введут два тарифа для оплаты проезда на общественном транспорте
13:16, 28.12.20161

Крупный торговый центр в Екатеринбурге превратят в сельскохозяйственный рынок

Крупный торговый центр в Екатеринбурге превратят в сельскохозяйственный рынок
16+
Фото: ShopAndMall.ru
Губернатор утвердил проект перепрофилирования ТЦ «Гранат.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

Экомолл «Гранат» перепрофилируют в сельскохозяйственный рынок, сообщили в администрации Екатеринбурга сегодня, 29 декабря.

«Гранат» превратят в сельскохозяйственный рынок

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил проект о перепрофилировании ТЦ «Гранат» в сельскохозяйственный рынок. Проект был представлен министром Дмитрием Дегтяревым на последнем в 2016 году заседании свердловского правительства. До этого администрация Екатеринбурга подала заявку на включение «Граната» в план розничных рынков. 

В Свердловской области вдвое увеличат количество рынков

По словам губернатора, область заинтересована в развитии розничных рынков, которые торгуют свежей продукцией свердловских фермеров. Сейчас в регионе есть 12 станционарных рынков, которых недостаточно, чтобы обеспечить фермерам выход на потребителей. Свердловские власти планируют увеличить эту цифру в два раза. 
  • Пока что «Гранат» не отвечает требованиям к сельскохозяйственным рынкам, так как 80 процентов площади в таких торговых точках должны занимать фермеры. 

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 29.12.2016, 19:48
Тэги: Еда
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Развлечения Строительство Ловец покемонов Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Самолет Минобороны упал в Якутии Горячее Политика Новости дня Дом-2 Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Новости России Производство Красота Погода МЧС ЧМ-2018 Личное Транспорт Слухи Шоу-бизнес Самолет Биатлон Военный репортаж Приостановка полетов в Египет Школа Доска позора Растения Высокие технологии Коллекторы Видео Рейтинг Мультимедиа Пожар Жизнь в городе Дело Пьянкова Интернет Здоровье Деньги Еда В Екатеринбурге -40 градусов Путин Секс Взятки Грипп в Екатеринбурге Бэби-боксы Семья Криминал Хэллоуин-2015 Эксклюзив Розыск История успеха Мистика Статистика Суд Война ритуальных агентств Выставки Необычное Катастрофа Репортаж Студенты Фото Убийство в Рахмангулово Мировые новости Спорт Культура Волейбол СМИ Общественный транспорт Авто Экономика Горящие авто Дети Туризм Новый год Приговор Лошагину Искусство В Египте разбился самолет с российскими туристами Храм святой Екатерины Футбол Образование Экономия Конкурсы Отношения ВУЗ Гололед Ошибки врачей Отключение света Уралмаш, Эльмаш Кризис и санкции Расстрел на Депутатской Интервью Снос монастыря на Качканаре Происшествия Расстрел Ту 154 Опрос Мода Знаменитости Недвижимость Религия История Екатеринбурга Парковки Психология Скандалы Лайфхак Баскетбол Кто заработал Дороги ЗАГС Грипп Крушение самолета под Ростовом Хоккей Сибирская язва Афиша Тест Женщины ГИБДД Рецензия ДТП Голодовка в колонии Расписание Медицина Бизнес Животные Отдых Пусть говорят Обрушение крыши на Калинина Позитив ИГИЛ Ельцин-центр Смерть Дорожные воины Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Скандал с Новиковым Скорая помощь Мотоциклы Взрыв Мужчины ЖКХ Музыка Корь Новости

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru