В аэропорту Екатеринбурга на несколько часов задерживаются пять рейсов

«Уральские авиалинии», Flydubai и «РусЛайн» задерживают пять самолетов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

В аэропорту Кольцово сегодня, 29 декабря, на несколько часов задерживаются пять рейсов.

Онлайн-табло аэропорта сообщает, что пять самолетов задерживаются по разным причинам: не могут вылететь два лайнера «Уральских авиалиний», борт Flydubai и самолет авиакомпании «РусЛайн». Задержки вылетов обусловлены либо решением авиаперевозчиков, либо с поздним прибытием бортов.

Так, «РусЛайн» задерживает самолет до Ростова-на-Дону на три часа из-за позднего прибытия самолета в уральскую столицу, «Уральские авиалинии» задерживают вылет на два часа и на пять часов по решению перевозчика. Flydubai не отпарвляет самолет также из-за позднего прибытия борта в Екатеринбург, вылет состоится с опозданием на два часа.

Кроме этого, эти компании задерживают вылеты в Екатеринбург. Аэропорт Кольцово при этом работает в обычном режиме.

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