В екатеринбургском детсаду нашли кишечную палочку

Детсад оштрафовали за многочисленные нарушения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

В Екатеринбурге детский сад оштрафовали за нарушение санитарных норм, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора сегодня, 29 декабря.

Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения в детсаду Екатеринбурга

Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в детсаду № 443 многочисленные нарушения. Так, в учреждении не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, требования техрегламентов, к воздушно-тепловому режиму (в средних и подготовительных группах температура держалась на уровне плюс 18-20 градусов, хотя должна быть не менее плюс 21 градуса), к внутренней отделке помещений и к остеклению окон.

В смывах с посуды обнаружили кишечную палочку

Кроме этого, в смывах с посуды обнаружены бактерии кишечной палочки, питание детей было организовано без учета суточных наборов продуктов, не соблюдались требования к работе пищеблока. Руководство детсада не контролировало вакцинацию сотруднков от гепатита А и дизентерии.