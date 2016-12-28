В екатеринбургском детсаду нашли кишечную палочку

Детсад оштрафовали за многочисленные нарушения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016
В Екатеринбурге детский сад оштрафовали за нарушение санитарных норм, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора сегодня, 29 декабря.
Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения в детсаду Екатеринбурга
Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в детсаду № 443 многочисленные нарушения. Так, в учреждении не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, требования техрегламентов, к воздушно-тепловому режиму (в средних и подготовительных группах температура держалась на уровне плюс 18-20 градусов, хотя должна быть не менее плюс 21 градуса), к внутренней отделке помещений и к остеклению окон.
В смывах с посуды обнаружили кишечную палочку
Кроме этого, в смывах с посуды обнаружены бактерии кишечной палочки, питание детей было организовано без учета суточных наборов продуктов, не соблюдались требования к работе пищеблока. Руководство детсада не контролировало вакцинацию сотруднков от гепатита А и дизентерии.
- После проверки руководство детсада привлекли к административной ответственности.