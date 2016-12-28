Сказочные фигуры, световое шоу и пушистые снеговики: в Екатеринбурге открылся ледовый городок

Посетить комплекс горожане смогут до 22 января 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

В Екатеринбурге 29 декабря 2016 года на площади 1905 года состоялось открытие ледового городка, посвященного персонажам писателя Корнея Чуковского. Корреспондент НАШЕЙ побывал в комплексе вместе с первыми посетителями.

Что было задумано?

Для начала вспомним, какой ледовый городок в своих эскизах обрисовала два месяца назад Администрация Екатеринбурга.

Согласно плану, на территории комплекса разместят входные группы с изображением петуха, ледовые скульптуры в виде персонажей из сказок Чуковского высотой до пяти метров, горки и ярмарку с сувенирами и угощениями.

Возвышаться над всем этим многообразием будет 50-метровая елка, которая в этом году на 4 метра выше прошлых лет. Новогоднее дерево должна опоясывать ледяная горка. Подробнее об этом эскизе можно прочитать здесь.

Что получилось?

То, что возвели на площади 1905 года, заметно отличается по красоте от схем, представленных городскими властями в ноябре 2016 года. Однако строители четко следовали общему плану комплекса.

Во-первых, выигрышным оказалось решение отодвинуть елку (точнее символизирующий ее конус) от памятника Ленину. Новогоднее дерево получило визуальную независимость. Горка, которая опоясывает елку, гармонично влилась в общую композицию.

Скульптуры, которые бледно смотрелись в схемах, получились внушительными. За три дня до открытия городка НАША публиковала снимки ледяных фигур при дневном свете. Сегодня вечером скульптуры мухи-цокотухи, Бармалея и других персонажей придали комплексу сказочную атмосферу. В некоторых скульптурах не сразу можно было распознать знакомых с детства персонажей.

Айболит и пушистые снеговики

На открытии ледового городка едва можно было свободно пересечь всю площадь через толпу. В 17.00 люди нескончаемым потоком проходили через ледяные ворота. На каждом входе дежурили полицейские. Нетрезвых горожан они сразу разворачивали на выход.

В проходах и на площадках можно было встретить Деда Мороза, танцующих снеговиков и символа наступающего года — петуха. Со сцены гостей приветствовал Айболит.

У памятника Ленина в избушках развернулась ярмарка, в которых можно купить сувениры или перекусить.

На фасаде здания Администрации Екатеринбурга тем временем развернулось световое 3D-шоу.