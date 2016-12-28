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Сказочные фигуры, световое шоу и пушистые снеговики: в Екатеринбурге открылся ледовый городок

Сказочные фигуры, световое шоу и пушистые снеговики: в Екатеринбурге открылся ледовый городок
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Посетить комплекс горожане смогут до 22 января 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

В Екатеринбурге 29 декабря 2016 года на площади 1905 года состоялось открытие ледового городка, посвященного персонажам писателя Корнея Чуковского. Корреспондент НАШЕЙ побывал в комплексе вместе с первыми посетителями.

Что было задумано?

Для начала вспомним, какой ледовый городок в своих эскизах обрисовала два месяца назад Администрация Екатеринбурга.

Согласно плану, на территории комплекса разместят входные группы с изображением петуха, ледовые скульптуры в виде персонажей из сказок Чуковского высотой до пяти метров, горки и ярмарку с сувенирами и угощениями.

Возвышаться над всем этим многообразием будет 50-метровая елка, которая в этом году на 4 метра выше прошлых лет. Новогоднее дерево должна опоясывать ледяная горка. Подробнее об этом эскизе можно прочитать здесь.

Что получилось?

То, что возвели на площади 1905 года, заметно отличается по красоте от схем, представленных городскими властями в ноябре 2016 года. Однако строители четко следовали общему плану комплекса.

Во-первых, выигрышным оказалось решение отодвинуть елку (точнее символизирующий ее конус) от памятника Ленину. Новогоднее дерево получило визуальную независимость. Горка, которая опоясывает елку, гармонично влилась в общую композицию.

Скульптуры, которые бледно смотрелись в схемах, получились внушительными. За три дня до открытия городка НАША публиковала снимки ледяных фигур при дневном свете. Сегодня вечером скульптуры мухи-цокотухи, Бармалея и других персонажей придали комплексу сказочную атмосферу. В некоторых скульптурах не сразу можно было распознать знакомых с детства персонажей.

Айболит и пушистые снеговики

На открытии ледового городка едва можно было свободно пересечь всю площадь через толпу. В 17.00 люди нескончаемым потоком проходили через ледяные ворота. На каждом входе дежурили полицейские. Нетрезвых горожан они сразу разворачивали на выход.

В проходах и на площадках можно было встретить Деда Мороза, танцующих снеговиков и символа наступающего года — петуха. Со сцены гостей приветствовал Айболит.

У памятника Ленина в избушках развернулась ярмарка, в которых можно купить сувениры или перекусить.

На фасаде здания Администрации Екатеринбурга тем временем развернулось световое 3D-шоу.

  • Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге проработает до 22 января 2017 года. Подробнее о графике работы городка можно посмотреть здесь.
  • На возведение комплекса было потрачено 19,8 млн рублей.

Световое шоу на фасаде Администрации Екатеринбурга

Скульптуры возле ярмарки

В избушках можно купить сувениры или подкрепиться во время прогулки

Айболит готовится приветствовать гостей городка

Еще один Айболит, на этот раз из снега

И он на скалах возвышается над горожанами

Пушистый снеговик

Пожарная машина «Кузьмич» (судя по номеру региона, имя характерно для Екатеринбурга)

Скульптура «Чудо-дерево»

Эти воздушные подсвеченные шары, по всей видимости, символизируют солнце

Очередь к горке, которая опоясывает елку

В вечернее время черепаха кажется частью фасматогорического пейзажа 

Горожане с легкостью отгадывали героев сказок Чуковского

С 22.00 и до утра ледовой городок будет закрыт за исключением новогодней ночи 

Похоже, что космическая тема с прошлых городков не отпускает авторов скульптур

У ледяных ворот

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 29.12.2016, 21:01
Тэги: Развлечения, Эксклюзив, Новый год
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