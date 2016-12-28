В Екатеринбурге десятки жилых домов остались без отопления и горячей воды

Аварийные бригады устраняют повреждения на теплосетях.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016
В Екатеринбурге на Эльмаше из-за аварии на теплосетях без отопления остались около 80 жилых многоквартирных домов, сообщает «Новый регион» сегодня, 29 декабря.
Авария произошла вечером 28 декабря около дома № 72 на улице Красных Командиров – из-за порыва на трубе диаметром 400 миллиметров лишились тепла дома на улицах Электриков, Стачек и Старых Большевиков. Аварийные бригады выхали на место аварии ночью, но приступить к ремонту сразу им не удалось: много времени ушло на поиск места порыва, поскольку на поверхность вода не выходила. Когда поврежденное место на трубе было обнаружено, специалисты приступили к раскопкам.
Жилые дома пока получают горячую воду и тепло с пониженными параметрами по обратному трубопроводу. В Свердловской теплоснабжающей компании сообщили, что температура в домах поддерживается в рамках нормы, жалоб от жильцов пока не поступало.
- Аварийные бригады планируют закончить ремонт к 12 часам дня 29 декабря.
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