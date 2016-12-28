В Екатеринбурге двое мужчин погибли после того, как выпили антисептический раствор

Тела погибших нашли в квартире на Уралмаше.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016
В Екатеринбурге в квартире на улице Калинина обнаружили тела двух мужчин, которые погибли от отравления антисептическим раствором, сообщил 29 декабря официальный представитель областного управления МВД Валерий Горелых.
В квартире на Уралмаше нашли тела двух мужчин
Трупы мужчин без признаков насильственной смерти обнаружили вечером 28 декабря. Квартиру, в которой погибли мужчины, снимал 34-летний мужчина по фамилии Амбросимов. 28 декабря к нему в гости пришли его приятели – 35-летний Хасанов из Ирбита и 31-летний Негарев из Екатеринбурга.
С собой у гостей были бутылки объемом 0,25 литра с антисептическим раствором, который был изготовлен на предприятии в Рязанской области и который компания начала распивать.
Мужчины могли погибнуть от отравления антисептиком
После застолья все легли спать. Спустя некоторое время Амбросимов проснулся и обнаружил своих друзей мертвыми. Он вызвал врачей, а те – полицию. Стражи порядка нашли и изъяли девять бутылок из-под спиртосодержащего раствора и вещество растительного происхождения, которое, предположительно, является наркотиком.
По словам Валерия Горелых, по этой причине преждевременно делать вывод о том, что мужчины погибли от отравления раствором. Тела умерших мужчин направлены для проведения судебного медицинского исследования в целях установления давности и точной причины смерти, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
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