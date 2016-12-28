В Екатеринбурге первый и единственный хоспис собрал на благотворительности 75 тысяч рублей

Все они пойдут на реконструкцию третьего недостроенного этажа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

— Мы не знали, на что будут потрачены деньги, но мы хотели, чтобы у пациентов хосписа случился Новый год, и чтобы позитивные эмоции принесли им хотя бы небольшое облегчение. Всего было собрано 75 тысяч рублей. Мы незамедлительно передали их в Фонд Ройзмана, который является одним из попечителей отделения паллиативной помощи при МБУ ЦГБ № 2 им. А.А. Миславского, — прокомментировал руководитель пресс-службы Елена Волкова.