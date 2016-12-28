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В Екатеринбурге первый и единственный хоспис собрал на благотворительности 75 тысяч рублей

В Екатеринбурге первый и единственный хоспис собрал на благотворительности 75 тысяч рублей
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Все они пойдут на реконструкцию третьего недостроенного этажа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

Ельцин Центр решил поддержать хоспис в Екатеринбурге и передать выручку от продажи билетов в музей и арт-галерею за воскресенье, 25 декабря. Об этой акции они объявили заранее. 

— Мы не знали, на что будут потрачены деньги, но мы хотели, чтобы у пациентов хосписа случился Новый год, и чтобы позитивные эмоции принесли им хотя бы небольшое облегчение. Всего было собрано 75 тысяч рублей. Мы незамедлительно передали их в Фонд Ройзмана, который является одним из попечителей отделения паллиативной помощи при МБУ ЦГБ № 2 им. А.А. Миславского, — прокомментировал руководитель пресс-службы Елена Волкова.

В итоге более 400 екатеринбуржцев пришли в Ельцин Центр поддержать единственный на Урале хоспис.

— Все собранные деньги пойдут на реконструкцию третьего этажа хосписа, который еще не введен в эксплуатацию. Тогда количество мест увеличится с 33 до 52, — уточнил Евгений Ройзман.

  • Перед Новым годом хоспис оказался в бедственном финансовом положении, о чем рассказал попечитель благотворительного фонда Ройзман.
  • 25 и 26 декабря, в связи с трагедией с падением самолета и объявленным общенациональным трауром, все праздничные мероприятия в Ельцин Центре были отменены. Два вечера подряд на медиафасаде Ельцин Центра зажигалась гигантская траурная свеча в память о людях, погибших в ЧП.

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Марина Подкорытова, 29.12.2016, 11:11
Тэги: Медицина, Деньги, Жизнь в городе
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