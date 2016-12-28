«Ух ты, мы вышли из Бухты!» Экс-замминистра Свердловской области Михаил Шилиманов обжалует свой арест

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016
В Екатеринбурге бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обжалует свой арест, передает корреспондент «Нашей Газеты» в четверг, 29 декабря. НАША ведет трансляцию из зала Свердловского областного суда.
Уголовное дело в отношении Михаила Шилиманова
Напомним, «Наша Газета» писала ранее, что бывшему областному чиновнику Михаилу Шилиманову в пятницу, 23 декабря, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде двух месяцев задержания под стражей до 18 февраля 2017 года.
Бизнесмену предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере»). Согласно материалам дела, господин Шилиманов присвоил деньги пайщиков недостроенного коттеджного поселка «Бухта Квинс» на сумму 41 миллион рублей.
Вместе с бывшим чиновником в качестве подозреваемого под следствием еще одна известная личность – уральский бард Александр Новиков.