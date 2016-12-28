В Екатеринбурге построят 150-метровую «сталинскую высотку»

Градостроительный совет города одобрил строительство башни на перекрестке улиц Щорса и Степана Разина.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016
Градостроительный совет Екатеринбурга одобрил строительство «сталинской высотки» на перекрестке улиц Щорса и Степана Разина, сообщили в пресс-службе Администрации города сегодня, 29 декабря.
Согласно проекту, центральная башня жилого комплекса «Квартал Федерация» будет иметь высоту в 153 метра. Весь ансамбль комплекса будет иметь вид, аналогичный сталинским высоткам в Москве. Архитекторы одобрили концепцию комплекса, но выступили за исключение из проекта одноэтажной парковки и торговой галереи при входе в здание. Вместо них архитекторы предложили разместить площадь.
- Застройщиком объекта выступит компания «Метеорит».
- Ранее сообщалось, что возле Каменных палаток в Екатеринбурге появится большой жилой квартал на семь тысяч человек.
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