«У нас такие традиции»: в Екатеринбурге в больницу попала 12-летняя беременная цыганка

Следователи возбудили уголовное дело из-за возраста девочки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за беременности 12-летней девочки из цыганской семьи. Ее привезли на скорой в больницу из-за плохого самочувствия. Врачи сообщили о беременной несовершеннолетней в полицию.

Поженились два года назад, когда девочке было 10 лет, а мальчику 14

Как написал 28 декабря Life, 10-летняя Лаура и 14-летний Петро встретились два года назад, когда девочка приехала из Омска в гости к тете. Мальчик влюбился в нее до беспамятства, красиво ухаживал, в итоге ее отец разрешил им пожениться. Свадьбу отметили с размахом в Екатеринбурге. По цыганским законам, брак в таком возрасте разрешен и даже поддерживается.

— У нас традиции такие! Вы когда-нибудь слышали, чтобы цыгане продавали своих детей? Не было такого! Всех нас замуж выдают маленькими, чтобы не гуляли, не шлялись с мужиками, а сразу жили в семье, с мужем, — заявили представители табора.

Петро переживает из-за своей жены и будущего ребенка

После двух лет брака Лаура и Петро решили пополнить свою семью и завести ребенка. В итоге на днях девочку госпитализировали с болями в животе. Оказалось, она на 18-й неделе беременности и могут быть осложнения. Лауру пока оставили в больнице.

— Разве я нарушил закон? За что у меня забрали любимую жену. Я хочу вернуть свою жену и ребенка домой. Она мне каждый день звонит, плачет, хочет ко мне, а ее держат там взаперти, не отпускают, — переживает 16-летний муж.

В социальном центре семье Петро с Лаурой не дают общаться, так как на это нужно разрешение опекуна. И у них также нет документов, подтверждающих родство с подростком. У самой девочки тоже нет документов.

12-летняя девочка уверяет, что она замужем по обоюдному согласию и любит своего мужа. О себе говорит как о жене и будущей матери, хотя и боится родов.

Как написал Life, пока Лаура в больнице, родители увезли Петро из страны.

Следователи возбудили уголовное дело из-за возраста беременной Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции получили тревожное сообщение от врачей больницы, куда привезли девочку. — Представители ее общины обращались к сотрудникам полиции с просьбой вернуть девочку семье, однако, закон есть закон. У беременной нет вообще никаких документов. Есть опасения, что она будет трудно переносить беременность и ей нужна постоянная профессиональная помощь специалистов. Именно по этой причине сотрудники органов внутренних дел поместили девушку в специализированный центр, где она сейчас и находится. Делом занялось СУ СКР, — уточнил Валерий Горелых. Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». — В настоящее время в рамках дела проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента. Также будут предприняты меры профилактического характера по выявлению причин и исключению совершения правонарушений в отношении несовершеннолетних, — отметил Шульга.