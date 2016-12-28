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В Екатеринбурге закрыли сеть домашних борделей

В Екатеринбурге закрыли сеть домашних борделей
16+
Фото: архив НАШЕЙ
И задержали их хозяйку, 30-летнюю уроженку Татарстана.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

В Екатеринбурге полиция задержала хозяйку семи домашних борделей. Ею оказалась 30-летняя женщина, приехавшая из Татарстана. Также были оштрафованы и две работницы притона, участвовавшие в «контрольной закупке» оперативников.
 
Как сообщили сегодня, 29 декабря, в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, в сентябре этого года сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере нравственности обнаружили и раскрыли интим-притон в Орджоникидзевском районе. В ходе «контрольной закупки» там задержали двух 33-летних жительниц Свердловской области, которые оказывали секс-услуги за деньги.
 
Как пишет Ndnews, мужчины за час выкладывали в среднем по 3 тысячи рублей. В ходе опроса проститутки пояснили, что клиентов, а также жилье им предоставляла некая администратор. Девушки были привлечены к административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».
 
По факту организации борделя полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ. Им удалось найти организатора интим-притонов.

— Хозяйкой оказалась 30-летняя уроженка Татарстана, ранее не судимая. С марта по сентябрь 2016 года женщина нигде не работала, однако успела организовать в Ленинском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга 7 заведений по оказанию интим-услуг. Девушек для работы искала в добровольном порядке. Сотрудниками ОБПН уголовного розыска доказана причастность подозреваемой к организации борделей, – отметили в ведомстве.

  • Свою вину задержанная полностью признала. Расследование уголовного дела продолжается.
  • На Ботанике в декабре также закрыли проститутошную с мамой-домохозяйкой.

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Марина Подкорытова, 29.12.2016, 15:43
Тэги: Криминал, Секс, Жизнь в городе
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