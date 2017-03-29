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Детский омбудсмен в Свердловской области насчитал 2362 ребенка-сироты

Детский омбудсмен в Свердловской области насчитал 2362 ребенка-сироты
16+
Фото: с официального сайта Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области
В своем ежегодном докладе Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области подвел итоги 2016 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В своем ежегодном докладе Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области подвел итоги 2016 года. Доклад Игоря Морокова, состоящий из 133 страниц «убористого» шрифта, графиков и диаграмм, размещен на официальном сайте детского омбудсмена 21 марта. Чтобы внимательно изучить хотя бы основные тезисы, потребовалось некоторое время.

Стали чаще просить помощи у защитника детей

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области поступило 4641 обращение.

- Наиболее существенный рост в 2016 году произошел по двум вопросам - социальному и образовательному. В 2016 году значительно возросло количество жалоб на задержки в получении социальной помощи, а также на конфликты в детских дошкольных учреждениях, - отмечает Игорь Мороков в своем докладе.

Увеличилась детская смертность

Прошедший 2016 год нельзя назвать периодом отличных показателей. Так, снизилось количество новорожденных - по показателям всей Свердловской области, увеличилась младенческая смертностью. Но, как отмечает Уполномоченный, «положительным фактом является процесс увеличения состава семьи за счет рождения 2-го и последующих детей».

Стабильно уменьшается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 31 декабря 2016 года таких детей в области было 2362 человека. При этом все большее количество детей-сирот переводится на семейные формы воспитания.

Как подметили наши коллеги с портала E1.RU, также проанализировавшие доклад Игоря Морокова, из диаграмм можно сделать общий вывод, что в 2016 году участились случаи гибели детей на воде и в дорожно-транспортных происшествиях.

  • Игорь Рудольфович Мороков - родился 10 марта 1958 года в городе Свердловске в семье рабочего и педагога. В 1965 году поступил и в 1972 году окончил восемь классов средней школы № 132 города Свердловска. В школьные годы занимался спортом и играл в школьном театре.
  • Окончил заочное отделение Свердловского Государственного, ордена «Знак почета» педагогического института.
  • С 25 ноября 2010 года – Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области.
  • Женат, две дочери. Увлечения: хоккей, дача.
  • На заглавном фото: Игорь Мороков на празднике «Рыбалка на Калиновке».  
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Галина Исакова, 30.03.2017, 19:27
Тэги: Дети, Жизнь в городе
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