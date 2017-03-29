Детский омбудсмен в Свердловской области насчитал 2362 ребенка-сироты

Фото: с официального сайта Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области

В своем ежегодном докладе Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области подвел итоги 2016 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В своем ежегодном докладе Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области подвел итоги 2016 года. Доклад Игоря Морокова, состоящий из 133 страниц «убористого» шрифта, графиков и диаграмм, размещен на официальном сайте детского омбудсмена 21 марта. Чтобы внимательно изучить хотя бы основные тезисы, потребовалось некоторое время.

Стали чаще просить помощи у защитника детей

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области поступило 4641 обращение.

- Наиболее существенный рост в 2016 году произошел по двум вопросам - социальному и образовательному. В 2016 году значительно возросло количество жалоб на задержки в получении социальной помощи, а также на конфликты в детских дошкольных учреждениях, - отмечает Игорь Мороков в своем докладе.

Увеличилась детская смертность

Прошедший 2016 год нельзя назвать периодом отличных показателей. Так, снизилось количество новорожденных - по показателям всей Свердловской области, увеличилась младенческая смертностью. Но, как отмечает Уполномоченный, «положительным фактом является процесс увеличения состава семьи за счет рождения 2-го и последующих детей».

Стабильно уменьшается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 31 декабря 2016 года таких детей в области было 2362 человека. При этом все большее количество детей-сирот переводится на семейные формы воспитания.

Как подметили наши коллеги с портала E1.RU, также проанализировавшие доклад Игоря Морокова, из диаграмм можно сделать общий вывод, что в 2016 году участились случаи гибели детей на воде и в дорожно-транспортных происшествиях.