Девочку Василису, пострадавшую от упавшего кирпича в Нижнем Тагиле, готовят ко второй операции

В голову ребенку поставят титановую пластину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Стало известно о состоянии девочки из Нижнего Тагила, на голову которой 19 марта упал кирпич. Сейчас Василиса находится в областной больнице в Екатеринбурге после перенесенной операции, пишет портал tagilcity.ru сегодня, 30 марта.

Состояние по-прежнему тяжелое

Как сообщает портал со ссылкой на маму девочки, малышка в сознании, но пока двигательные функции организма не восстановились. Василисе предстоит вторая операция, в голову девочке будет имплантирована титановая пластина. Состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что девочка уже была однажды оперирована: она родилась с пороком сердца.

Кирпич мог выпасть из кладки трубы

Ранее НАША писала, что 19 марта в Нижнем Тагиле на улице Быкова на ребенка с крыши упал кирпич. Пострадавшую девочку 2012 года рождения доставили в больницу, где медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, после чего девочку срочно прооперировали.

По словам главы ЖКХ Нижнего Тагила, домом, с крыши которого упал кирпич, управляют его жильцы, поскольку от него отказались все управляющие компании. Дом находится в плохом состоянии и стоит в очереди на капитальный ремонт. Кирпич, упавший на девочку, мог выпасть из кладки трубы, которая стоит на крыше. Убрать такие трубы невозможно, так как этому препятствуют технические особенности здания.

В Нижнем Тагиле прошла внеплановая проверка крыш всех домов в городе – для этого экстренно собрали специальную группу.