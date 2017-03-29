«Фишка» парка – его семейность»: директор ЦПКиО против, чтобы парк превратили в Диснейленд

По словам Романа Шадрина, особенность парка в его семейности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Директор ЦПКиО имени Маяковского Роман Шадрин прокомментировал заявление мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о том, что парк следует превратить в аналог Диснейленда, сообщил в среду, 29 марта, ЕТВ.

Так, Роман Шадрин считает, что Екатеринбургу не нужен аналог Диснейленда, поскольку там станет ярко и шумно. В то же время концепцией ЦПКиО является его семейность.

- Мне кажется, слова Евгения Вадимовича неправильно поняли. Наверняка он имел ввиду именно обновление и реконструкцию парка. Я буду только приветствовать, если найдется толковый инвестор, который поможет заняться реконструкцией других площадок, например, центральной аллеи, - отметил директор ЦПКиО Роман Шадрин.