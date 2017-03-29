«Фишка» парка – его семейность»: директор ЦПКиО против, чтобы парк превратили в Диснейленд

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017
Директор ЦПКиО имени Маяковского Роман Шадрин прокомментировал заявление мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о том, что парк следует превратить в аналог Диснейленда, сообщил в среду, 29 марта, ЕТВ.
Так, Роман Шадрин считает, что Екатеринбургу не нужен аналог Диснейленда, поскольку там станет ярко и шумно. В то же время концепцией ЦПКиО является его семейность.
- Мне кажется, слова Евгения Вадимовича неправильно поняли. Наверняка он имел ввиду именно обновление и реконструкцию парка. Я буду только приветствовать, если найдется толковый инвестор, который поможет заняться реконструкцией других площадок, например, центральной аллеи, - отметил директор ЦПКиО Роман Шадрин.
- О необходимых переменах в ЦПКиО имени Маяковского мэр Евгений Ройзман высказался 29 марта в эфире радио «Комсомольская правда». Мэр отметил, что территория парка постоянно уменьшается, но городская администрация бездействует и может только отправлять жалобы областным властям. По мнению Ройзмана, парк следует передать городу. Также мэр считает, что его нужно превратить в парк европейского типа в стиде Диснейленда.