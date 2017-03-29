Тоска по духовке, или как музыкант из Екатеринбурга стал учителем в Пекине

Полгода назад Евгений Малышев осознал, что жизнь складывается не так, как он хочет. Уралец решил внести кардинальные изменения: начал с новой стрижки, а закончил переездом в другую страну.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Двадцативосьмилетний альтист Евгений Малышев с детства занимается музыкой. В пять лет мальчика отдали в подготовительный класс при консерватории имени Мусоргского. В семь юный музыкант поступил в колледж по классу струнных инструментов. После этого получил высшее образование в консерватории, окончив которую шесть лет отыграл в составе Уральского молодежного симфонического оркестра.

Со временем творческая профессия превратилась в рутину, и Евгений уволился. Первое время, будучи свободным музыкантом, он был участником нескольких городских коллективов и даже выступал в подземном переходе. Работа по душе и заработку не спешила себя найти.

– Безработица подтолкнула меня к реализации планов десятилетней давности – уехать за рубеж. У меня были разные варианты – музыканты везде нужны – но первые заграничные работодатели откликнулись именно из Китая. Предложили устроиться преподавателем музыки в билингвистический детский сад в Пекине, – рассказывает Евгений.

– Первое впечатление после прибытия в другую страну зависит от акклиматизации. Как прошло твое приспособление организма к новым условиям существования?

– Боже, как тут влажно! Кажется, что, делая вдох, еще и воды попил! Общая картина не радужная – во всем преобладают серо-жёлтые цвета. Добавляет постапокалиптическое ощущение вечный смог, меняющийся от «жуткий смог» до «просто смог». Ветреные дни, когда удается выйти на улицу без респиратора, крайне редки.

– В Пекине ты живешь семь месяцев. Насколько погода в разные сезоны в Китае отличаются от уральского климата?

– Осень тёплая. Сентябрь и октябрь в нашем понимании – лето. Прохладно становится в начале ноября. Достаточно часто шёл дождь, нередки были грозы. Зима сухая: ни снега, ни дождя. Температура в среднем +5. Самая низкая была -10. Осадки за всю зиму выпали только один раз – в феврале.

Весна пока мало чем отличается от зимы. Тепло солнечных лучей не чувствуется из-за сильнейшего холодного ветра. И по-прежнему, ни снежинки, ни дождинки.

Чтобы растения могли выживать, в парках и на улицах установлены разбрызгиватели, часто ездят поливальные машины. Но и этого мало, поэтому китайцы вырывают вокруг деревьев углубления и заполняют их водой.

– Китай – густонаселенная страна, и всем надо где-то жить. Как проходили поиски квартиры и выгодно ли снимать квадратные метры?

– Варианты искал работодатель, но смотреть их мы ездили вместе. Вообще, в квартире все будет так, как ты хочешь. Если надо, чтобы она была пустая, тебе предоставят голые стены и пол. Если нужно укомплектованное жилье – значит будет мебель и техника.

Причем, есть перечень вещей, которые арендодатель обязан предоставить: кровать, диван, стол, стулья, холодильник, телевизор и стиральную машину. Остальное – по договоренности. Когда я въезжал, у меня не было дивана и стиралки, однако, в день заезда все было привезено.

Не очень удобная система оплаты квартиры, нужно заплатить сразу за три месяца, плюс депозит. Живу я в двухкомнатной квартире, правда, по метражу она больше похожа на российскую однушку.

Один месяц стоит 3700 юаней (¥) – это примерно 30.700 рублей. Дороговато, но в моем случае часть денег за съем платит работодатель.

– В России постоянные недовольства по поводу высоких коммунальных платежей. Какие цены на блага цивилизации в Китае?

– Вода – 25¥ – 207,5 рублей, электричество – 100¥ – 830 рублей, газ – 60¥ – 498 рублей. Моя зарплата составляет 12000¥ – без малого 100 тысяч рублей.

Тут нет горячей воды, у всех свои нагреватели. На радиаторах отопления стоят отдельные газовые нагреватели, их мощность можно регулировать. В итоге в месяц получается около 150¥ – 1245 рублей.

– Ты перебрался в Азию. Как известно, кухня там специфическая. Твои гастрономические пристрастия изменились после переезда?

– Живя в Пекине, я готовлю исключительно то, что готовил в Екатеринбурге. Незнакомые продукты не использую, и желания начинать нет.

По утрам обычно варю овсяную или кукурузную кашу, или жарю яичницу. На обед и ужин готовлю салаты, варю супы, рис, жарю котлеты, картошку, делаю фаршированные перцы. На масленицу пек блины.

К сожалению, не все ингредиенты можно найти легко.

– Какие продукты сложно купить и почему?

– Сыр можно найти только в крупных супермаркетах и заказать через интернет. При этом, он дорогой. Например, один из самых дешевых сортов, который делают местные производители, стоит 24 юаня – 207 рулей за 200 граммов. Масло и маргарин стоят 25 юаней. Мне нравится название фирмы, которая производит маргарин – «Suki».

Скудный выбор шоколада. «Ritter sport», «Hershey's», «Kinder», «Dove» продают только в супермаркетах. Видел «Lindt», 300-грамовая плитка стоит 100 юаней – 830 рублей. В России его можно купить за 500 рублей. Есть китайские пародии на шоколад, но это больше похоже на сладости из «Шоколадный Дед Мороз».

– Почему не используешь местные продукты: они тебя удивляют или пугают?

– Чисто китайская еда очень странная. Например, здесь продают гороховое мороженное, конфеты со вкусом кукурузы, морские огурцы, медуз, куриные пальчики, «консервированные яйца» – это те, что протухли до такой степени, что тухнуть уже нечему.

Часто на улицах можно увидеть мелкий транспорт типа мопеда с кузовом. В нем размещаются разные приспособления для готовки: одни делают блины, вторые – печёный батат, третьи – жареные орехи или каштаны, четвертые нанизывают на палочку фрукты или ягоды и заливают их растопленным сахаром. Однажды даже видел засахаренный помидор.

В Пекине есть «Ашан». Как и в Екатеринбурге, здесь можно купить многое, в том числе ювелирные украшения. Особое внимание привлекает отдел со свежими морепродуктами, где продают крабов, улиток, черепах и жаб.

Интересно, что купить обычный кухонный нож непросто. В магазинах они всегда в стеклянной витрине под замком. Это связано с тем, что когда-то в городе произошел странный теракт. Преступники просто ходили и резали людей. Теперь, покупая нож, чуть ли не паспортные данные нужны. В случае с покупками через интернет таких правил нет.

– Пекин по площади в 40 раз больше Екатеринбурга. Насколько комфортно в городе перемещаться, удобен ли на общественный транспорт?

– Здесь есть такси, автобус, троллейбус, метро, экспресс до аэропорта и общественный велосипед. Ходит транспорт часто. Если прямо перед тобой ушёл твой автобус, можно быть уверенным, что через две минуты приедет следующий. Иногда два автобуса идут друг за другом, хотя в часы пик это не спасает. Приходится пропускать три-четыре автобуса, прежде чем получится влезть. Кстати, на некоторых маршрутах автобусы курсируют круглосуточно.

Весь транспорт оплачивается единой картой. Стоимость зависит от расстояния. На автобусе цена выходит от 1 до 2 юаней – 8-16 рублей, на метро от 3. Предела не знаю, но я больше 5 не платил, хотя ездил очень далеко от дома.

Такси – дорогое удовольствие, начальная цена 14 юаней – 116 рублей. Из аэропорта до моего дома (33 километра) набежало 150 юаней – 1245 рублей. Есть еще приложения типа Uber, там гораздо дешевле, но для этого нужно знать китайский язык.

– Что такое общественный велосипед и как им пользоваться?

– Общественные велосипеды стоят на улице, где угодно.

Работают он при помощи специального приложения. Регистрация в нем – самая неприятная вещь. Прежде всего нужно заплатить депозит 299 юаней – почти 2500 рублей. Следующий шаг называется ID – это китайский паспорт в виде карточки.

Сначала непонятно, можно ли пройти регистрацию, если у тебя нет этой карты, в том смысле, что ты не китаец, и у тебя только загранпаспорт. Хорошо, что далее появляется вариант регистрации для иностранцев. Нужно сделать две фотографии: фото своего паспорта и фото, на котором ты держишь этот документ, и где хорошо видно лицо. Затем следует очень долгая регистрация – около 12 часов.

На велосипедах установлен замок, который открывается, когда ты сканируешь QR-код, с этого момента начинается отсчёт пользования. Накатавшись, велосипед можно оставить в любом месте, закрыв замок. Тут же приложение завершает поездку.

Есть два вида велосипедов. Один выглядит как-то футуристично и стоит 1 юань за 30 минут. Второй – обычный велосипед с корзинкой впереди, стоит 0.5 юаня за 30 минут. Ни разу не получилось ездить на нём дольше, и пока это было бесплатно.

– Китайские товары, особенно одежда, у нас считаются зачастую некачественными. Как с этим дела в самом Китае?

– В Китае большой ассортимент и такой же диапазон цен. К примеру, продаются одеяла за 3600 юаней – 30 000 рублей и футболки за 300 юаней – 2500 рублей. В «Ашане» и на маленьких рынках продаётся дешевая одежда, не очень хорошего качества. Хорошее качество видел только в торговых центрах, либо в интернет-магазинах. Здесь найдутся вещи не только из Китая, но и Японии, США, Европы.

– Ты работаешь в частном билингвистическом детском саду. Расскажи, что это за учреждение.

– У каждой группы детей есть китайский воспитатель и воспитатель, говорящий на английском. Китайский выполняет «административные» функции и проводит занятия, такие как рисование, подвижные игры. Английский проводит уроки английского и гуляет с детьми.

Помимо основных занятий есть специальные, их ведут другие воспитатели, но тоже на английском. Детей учат кулинарии, музыке, активно привлекают в спорт: плавание, катание на роликовых коньках, баскетбол и футбол.

– Как проходят уроки музыки, которые ты ведешь?

– У меня девять учеников от 4 до 6 лет. На групповых занятиях занимаюсь развитием их музыкального слуха, чувством ритма, музыкальной грамотой. Мы танцуем, играем на простых инструментах, не требующих подготовки: бубнах, барабанах. Сопровождаем этими инструментами детские песенки или стишки. Изображаем животных.

Для тех, кто желает, провожу индивидуальные занятия по игре на скрипке.

– Как китайцы воспитывают своих детей? Читала, что мальчишки и девчонки загружены с раннего детства и должны быть абсолютно самостоятельными?

– До 6 лет родители позволяют своим детям делать почти все. Ребенок как бог. Часто можно наткнутся на очень странное поведение детей и отсутствие какой-либо реакции на это со стороны родителей. Например, ребёнок может нажимать на все кнопки в лифте и прыгать в нём во время движения. Есть даже группа, в которой постят подобные случаи.

В садике очень много различных кружков, и ребенку предоставлена возможность выбирать, в какой пойти. Отмечу, что дети сами едят, ходят в туалет, умываются, раздеваются и одеваются. Даже самые младшие – 3-летние.

В школе дети учатся с 8 до 16. После уроков они отправляются на продленку. По сути, получается полный рабочий день. Возможно, это потому что населения очень много, и чтобы пробиться в жизни, надо быть лучшим уже на начальном этапе. Конкуренция большая и при поступлении в высшие учебные заведения, и при устройстве на работу.

Кстати, в школах ученики поют «Взвейтесь кострами, синие ночи!», на китайском, конечно.

– Чего тебе не хватает в Пекине?

– Скучаю по духовке. Хочется что-нибудь испечь, но тут, сколько квартир не видел, ни у одной плиты нет духовки. Ее можно только купить в магазине отдельно. В Екатеринбурге часто готовил пироги, в основном десертные. С вареньем или заварным кремом, например. Вкусно! В Пекине с выпечкой сложно, в 90 процентах – это бисквитный корж и взбитые сливки, меняется только внешний вид и украшения.