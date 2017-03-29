«Нужны новые прорывные проекты»: Куйвашев прокомментировал перенос выставки Russian Arms Expo в Подмосковье

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отметил, что перенос выставки Russian Arms Expo из Нижнего Тагила в Подмосковье задуман как стимул для реализации новых инициатив на Урале, написал 30 марта Накануне.ru.

Он отметил, что очень доволен тем, что рожденный в Свердловской области проект переехал в столицу.

— Мы уже готовы выходить с предложениями на федеральный уровень, в том числе о дальнейшем использовании полигона «Старатель» в пропаганде достижений уральского ВПК. Будет новая концепция целой календарной серии выставочных мероприятий. Проект будет экономически перспективным для всей уральской оборонки. Еще одно направление работы — проведение специализированного форума и выставки на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Там есть все необходимое для продвижения передовых инновации в сфере ВПК. Нужны новые прорывные проекты, которые станут гордостью страны, — уточнил Куйвашев.