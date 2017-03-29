«Исследуем грунты»: на Городском пруду в Екатеринбурге снова бурят лунки

Работы выполняются по заданию Медицинского научного центра Роспотребнадзора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

За неделю до того, как екатеринбуржцы собрались вновь «обнять» Городской пруд, на льду водоема снова появились лунки.



Буровая установка работает напротив спорткомплекса «Динамо» – в том самом месте, где предполагается строительство «храма-на-воде».

Однако трудящиеся на льду люди, не стали называть организацию, которая, как выяснилось, проводит очередные исследования дна водоема.

– Исследуем грунты по заданию Медицинского научного центра Роспотребнадзора. Нужно оценить загрязненность илов, – кратко ответил корреспонденту НАШЕЙ наблюдающий за ходом работ мужчина, который не стал называть ни должность, ни фамилию.

Напомним, что более десятка лунок, появившихся на Городском пруду в середине февраля, вызвали очередной всплеск обсуждений по поводу строительства «храма-на-воде». У некоторых екатеринбуржцев появились опасения, что строительство может начаться в самое ближайшее время. Поэтому 23 февраля около 200 горожан собрались на набережной пруда и «обняли» его, взявшись за руки, чтобы защитить от строительства храма.



Однако, по словам гендиректора Владимира Пузанкова ООО «Храм Святой Екатерины», которое было создано специально под проект строительства «храма-на-воде», в ближайший год возводить его еще точно не начнут. Также он объяснил, что в ходе изыскательских работ специалисты исследуют ил, изучат конфигурацию дна и возьмут пробы в том месте, где предполагается размещение храма. Но, по мнению Пузанкова, маловероятно, что результаты исследований могут как-то помешать строительству храма.