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«Исследуем грунты»: на Городском пруду в Екатеринбурге снова бурят лунки

«Исследуем грунты»: на Городском пруду в Екатеринбурге снова бурят лунки
16+
Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"
Работы выполняются по заданию Медицинского научного центра Роспотребнадзора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

За неделю до того, как екатеринбуржцы собрались вновь «обнять» Городской пруд, на льду водоема снова появились лунки.

Буровая установка работает напротив спорткомплекса «Динамо» – в том самом месте, где предполагается строительство «храма-на-воде».

Однако трудящиеся на льду люди, не стали называть организацию, которая, как выяснилось, проводит очередные исследования дна водоема.

– Исследуем грунты по заданию Медицинского научного центра Роспотребнадзора. Нужно оценить загрязненность илов, – кратко ответил корреспонденту НАШЕЙ наблюдающий за ходом работ мужчина,  который не стал называть ни должность, ни фамилию.

Напомним, что более десятка лунок, появившихся на Городском пруду в середине февраля, вызвали очередной всплеск обсуждений по поводу строительства «храма-на-воде». У некоторых екатеринбуржцев появились опасения, что строительство может начаться в самое ближайшее время. Поэтому 23 февраля около 200 горожан собрались на набережной пруда и «обняли» его, взявшись за руки, чтобы защитить от строительства храма.

Однако, по словам гендиректора Владимира Пузанкова ООО «Храм Святой Екатерины», которое было создано специально под проект строительства «храма-на-воде», в ближайший год возводить его еще точно не начнут. Также он объяснил, что в ходе изыскательских работ специалисты исследуют ил, изучат конфигурацию дна и  возьмут пробы в том месте, где предполагается размещение храма. Но, по мнению Пузанкова, маловероятно, что результаты исследований могут как-то помешать строительству храма.

  • Как будет выглядеть Храм святой Екатерины, можете посмотреть здесь.
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Евгений Светлый, 30.03.2017, 15:03
Тэги: Фото, Строительство, Жизнь в городе
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Горожанин30 марта 2017, 16:02
да хоть бы передумали! хоть бы помешало им что то
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