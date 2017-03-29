Известный екатеринбургский ведущий Алексей Ванченко провел урок физкультуры в школе

Ведущий «Утреннего экспресса» провел зарядку у второклассников.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017
Один из самых известных ведущих в Екатеринбурге Алексей Ванченко провел урок физкультуры в школе № 93.
Провести урок физкультуры ведущему предложили в Городском центре медицинской профилактики. Алексей согласился провести зарядку без лишних вопросов, так как уверен, что в век гаджетов и гиподинамии детям особенно необходима физическая нагрузка.
Сам Алексей в школе занимался баскетболом, стал кандидатом в мастера спорта, но, поступив в университет, со спортом завязал.
В школе Алексей провел со второклассниками два часа. По словам ведущего, с детьми работать намного проще, чем со взрослыми - последние часто капризничают, а малыши прекрасно выдержали нагрузку. Чтобы все упражнения дети выполняли правильно, на зарядке присутствовали лучшие тренеры Уральского центра кинезиотерапии. Ролик с телеведущим Алексеем Ванченко ученики школ увидят на переменах в этом учебному году.
- Городской центр медпрофилактики в 2015 году запустил проект «Зарядка со звездой», который призван повысить физическую активность среди школьников и офисных сотрудников.
- Алексей Ванченко - ведущий программы «Утренний экспресс». Является вице-президентом FIJET-Russia – российского национального отделения всемирной федерации писателей и журналистов, пишущих о туризме; главным редактором журнала «ТурПрофи»; редактором по туризму и гастрономии журнала «Банзай»; главным редактором гастрономического журнала «Стол».