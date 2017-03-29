Организатор эротической вечеринки в «Салюте» о реакции мэрии: «Когда крутили «50 оттенков серого», никто не возмущался»

Замдиректора муниципального кинотеатра сообщил НАШЕЙ, что там больше не будет проходить это мероприятие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Главная эротическая вечеринка Екатеринбурга обернулась громким скандалом.

Как сообщает Ura.ru, о закрытой вечеринке Blue Velvet, которую уже в восьмой раз провели в ночном клубе Lynch, размещающемся в здании муниципального кинотеатра «Салют», стало известно в городской администрации. И теперь организаторы этого мероприятия и курирующие их чиновники будут наказаны.

– Сейчас выясню и, если все подтвердится, приду в администрацию и «наваляю по шее» управлению культуры, – цитирует информагентство главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба. – Я понимаю, что в мире сейчас толерантность царит, все можно, но вот это как-то неприемлемо. Я человек из 20-го века и понимаю, что современные нравы многое допускают, но я их не разделяю.

«Всех отчитали»

Как выяснилось, организатора вечеринки, которым является заместитель директора кинотеатра Станислав Словиковский, уже вызывали в мэрию. Корреспондент НАШЕЙ связался с замдиректора «Салюта», чтобы узнать подробности состоявшегося там разговора. И хотя Словиковский воздержался от комментариев по поводу этой беседы, он поделился своим мнением о подобной реакции со стороны администрации.

– По поводу того, как и кто там что воспринял, мне особо сказать нечего. Понятно, что всех отчитали. Но я пока не хотел бы ничего об этом говорить. – начал Станислов Словиковский.

– А что можете сказать по поводу проведения такого мероприятия в муниципальном здании и по поводу последовавшей реакции?

– Ну, скажем так, она вполне прогнозируема, потому как журналисты подают информацию весьма изощренно и в искаженном виде. По моему мнению, ничего выходящего за рамки условного приличия я там не наблюдал. Более того, никакой БДСМ-направленности это мероприятие не имело. И оно было закрытым. Всего для 300 человек, которые давно ходят на такие вечеринки, и , соответственно, никаких проблем не испытывают. Более того, никаких, условно говоря, сексуальных сцен не наблюдалось ни на одном квадратном метре. Единственное, что могли наблюдать пришедшие – это используемых в различных инсталляциях, в том числе в качестве натурщиц, обнаженных девушек. И то с закрытой грудью, с заклеенными сосками. Но, в принципе, я не понимаю, что напугало всех в наличии в инсталляции на коммерческом закрытом мероприятии какого-то количества обнаженных тел. Ведь мы это наблюдаем в массе других вещей. И как раз в более неприкрытых и вульгарных вариациях по всему городу: в стриптиз-клубах и прочих заведениях, где снимают девушек. А в данном контексте у нас была абсолютная тишина и покой. Девушки, участвующие в инсталляциях, просто выступали на сцене в качестве актеров. Я не вижу здесь огромной проблемы, и считаю, что она скорее раздута.

– Но, согласитесь, когда человек видит на фото с вечеринки обнаженную девушку в маске и кнут, у него сразу возникают конкретные ассоциации.

– А когда в кинотеатрах по всему городу крутили «50 оттенков серого», почему-то никто не возмущается. Когда миллионы зрителей по всей России смотрят, как стегают кнутом девушку в этом фильме, и он бьет рекорды по кассовым сборам, никакого возмущения нет. А когда 300 человек наблюдают то же самое вживую, оно почему-то есть. Согласитесь, что это странно? Почему никто не возмутился, когда на экране муниципального кинотеатра в течение месяца показывали порку?

– Но у человека, взглянувшего на фото с вашей вечеринки, могут возникнуть подозрения, что там, возможно, происходило что-то еще.

– Конечно, я понимаю, что тема провокационная. Ее легко раздувать и приятно смаковать. Особенно тем, кого там, естественно, не было. Люди сделали выводы, где-то прочитав об этом. Но на фотографиях ничего сверхъестественного мы не наблюдаем.

– То есть все в рамках приличия и закона?

– Абсолютно. Еще раз акцентирую внимание, что у нас не было никаких стриптизерш и тому подобного.

– А подобные мероприятия будут еще проводиться?

– Думаю, они будут проводиться, но уже не на площадке кинотеатра.

Никакой вины в случившемся не увидел за собой и директор «Салюта», который в своем комментарии информагентству также подчеркнул, что данное мероприятие было закрытым и носило коммерческий характер.

Добавим, что кинотеатр «Салют» находится в распоряжении департамента по управлению муниципальным имуществом. Поэтому разбирательства, скорее всего, коснутся этого подразделения горадминистрации.

Наш фоторепортаж с главной эротической вечеринки города, которая прошла в «Салюте» 18 марта, можно посмотреть здесь.

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