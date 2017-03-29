«Я был бы лучше»: пранкер Лексус из Екатеринбурга предложил стать пресс-секретарем президента Украины Порошенко

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017
— Мне кажется, они просто не согласовали свои действия с администрацией Порошенко, может быть, кто-то из администрации пытался связаться с администрацией президента Польши, возникла неразбериха. Люди уже просто видят, на кого можно все свои беды спихнуть и некомпетентности, делают это на нас. У нас гораздо больше успешных переговоров было проведено, нежели у Порошенко, — рассказал Лексус.
— Человек вместо того, чтобы тему сгладить, всегда вступает в полемику, можно было бы не вспоминать этот случай. Над ним в очередной раз все смеются, а он себя выставил в свете профнепригодности. Я готов предложить свою кандидатуру на пост пресс-секретаря президента Украины. Я думаю, точно будет лучше, — отметил Лексус.
- Пранкер уже разыгрывал по телефону сенатора США, напугал Джона Маккейна и еще троих сенаторов США.