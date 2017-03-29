«Я был бы лучше»: пранкер Лексус из Екатеринбурга предложил стать пресс-секретарем президента Украины Порошенко

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Известный пранкер из Екатеринбурга по прозвищу Лексус раскритиковал работу пресс-службы президента Украины Петра Порошенко и лично его пресс-секретаря Святослава Цеголко, написал 29 марта портал Life.

Алексей Столяров (настоящее имя пранкера) пожаловался на то, что Цеголко обвинил его и других пранкеров в том, что они, якобы, звонили от имени Порошенко его польскому коллеге Анджею Дуде.

— Мне кажется, они просто не согласовали свои действия с администрацией Порошенко, может быть, кто-то из администрации пытался связаться с администрацией президента Польши, возникла неразбериха. Люди уже просто видят, на кого можно все свои беды спихнуть и некомпетентности, делают это на нас. У нас гораздо больше успешных переговоров было проведено, нежели у Порошенко, — рассказал Лексус.

Он также отметил, что у пресс-секретаря президента Украины отсутствует этика и профессиональные навыки, и предложил себя на его место.