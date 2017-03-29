Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге наступит настоящая весна

Погода будет нестабильной еще минимум две недели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Екатеринбуржцы смогут насладиться по-настоящему теплой весенней погодой не раньше второй половины апреля, сообщили в Уральском гидрометцентре 30 марта.

Неустойчивая погода сохранится на территории Свердловской области в ближайшие две недели - температура воздуха будет колебаться, опускаясь до минус 7-9 градусов. Потепление в дневное время будет на прежнем уровне, лишь в среду температура воздуха поднимется до плюс 8 градусов. Настоящая весна придет в Екатеринбург лишь во второй половине недели, сообщает Znak.com со ссылкой на главного синоптика области Галину Шепоренко.

Мокрый снег и похолодание, которое наступило в Свердловской области и Екатеринбурге на этой неделе, продержатся еще несколько дней - до конца выходных. Впрочем, обильные осадки прекратятся в ночь на пятницу, 31 марта, после ожидается лишь небольшой снег. В выходные по утрам температура воздуха будет опускаться до минус 9 градусов, днем ожидается облачная погода с прояснениями.

Накануне ухудшения погоды ГИБДД обратилась к водителям с просьбой не превышать скорость и не совершать опасных маневров на дорогах, на которых возможно образование гололеда и снежных накатов.

Подборку фотографий Екатеринбурга, засыпанного снегом утром 30 марта, смотрите здесь.

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