Следственный комитет проверил жалобу жительницы Екатеринбурга на 18 полицейских

28-летняя горожанка почти год терроризирует своих близких, а заодно пишет жалобы на силовиков, который приезжают с ней разбираться.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Следственный комитет не нашел в действиях сотрудников органов внутренних дел нарушения закона при проведении проверочных и следственных мероприятий в отношении 28-летней жительницы Екатеринбурга, сообщило официальное ведомство накануне, 29 марта.

Девушка обвинила 18 полицейских в превышении полномочий

Как следует из заявления, девушка обвинила в общей сложности 18 человек - из подразделений охранно-конвойной службы, уголовного розыска, участковых уполномоченных и следственных органов отдела полиции № 4 сразу в превышении должностных полномочий, похищении человека, незаконном лишении свободы, клевете и принуждение к даче показаний.

«Избивает бабушку, обвинила в побоях, напала на участкового»

Напомним, в сентябре 2016 года женщина подозревалась в угрозе убийством, грабеже и незаконном лишении свободы собственной бабушки 1937 года рождения, с которой она и ее сожитель проживали в одной квартире.

НАША писала, что девушка была допрошена в качестве подозреваемой, ее посадили под домашний арест. По поручению следователя ее несколько раз привозили в отдел полиции № 4 для опросов.

- При этом каждый раз женщина и ее сожитель пытались препятствовать полицейским, они звонили по «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области, обвиняя полицию в применении насилия, обращались и в другие структуры. По всем этим сообщениям подразделением собственной безопасности Главного управления были проведены тщательные проверки: сведения не подтвердились. Установлено, что во время доставления и проведения допросов насилия к женщине не применялось, а вот она вела себя агрессивно, пытаясь спровоцировать следователя и оперативников, — рассказали в полиции.

Привлекла внимание СМИ и кричала на видеозаписи

Когда девушку вновь хотели отвезти в участок для допроса она, причинив телесные повреждения участковому, закрылась от него в квартире и вызвала скорую помощь. Медики в сопровождении полицейских доставили ее в больницу. При обследовании никаких неотложных состояний у гражданки не диагностировано, поэтому сотрудники отвезли ее в отдел полиции № 4. Однако туда по требованию женщины была вновь вызвана скорая.

- В больнице подозреваемая обвинила полицейских в побоях. Все это происходило в присутствии адвоката, который сделал запись на мобильный телефон. Позднее он рассказал журналистам на специально организованной встрече, что его подзащитную избивали в изоляторе временного содержания. Однако результаты медосмотра до и после помещения женщины в ИВС свидетельствуют об обратном. Однако никто к ней физического воздействия в данном учреждении не применял, - уточнили в полиции.

Ложный донос

Рассмотрев все материалы и опросив участников событий, Следственный комитет признал доводы заявительницы о неправомерных действиях полицейских ложными и преследующими цель избежать уголовной ответственности за инкриминируемые ей преступления.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении данной гражданки продолжается.