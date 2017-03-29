Наверх
«Витейте!»: детеныш трубкозуба из Екатеринбурга улетел в чешский зоопарк
11:34, сегодня
Допрос Игоря Новоселова: онлайн-трансляция из суда по делу о нападении на таксиста в Екатеринбурге
11:10, сегодня
Девочку Василису, пострадавшую от упавшего кирпича в Нижнем Тагиле, готовят ко второй операции
10:43, сегодня
Следственный комитет проверил жалобу жительницы Екатеринбурга на 18 полицейских
10:30, сегодня
Все о современных ЛОДЖИЯХ И БАЛКОНАХ
За пьяное вождение – строгача: в Свердловской области водителя наказали реальным лишением свободы
10:18, сегодня
Где в Екатеринбурге стригут профессиональные мастера, а вы не переплачиваете за «понты»
10:00, сегодня
Екатеринбург засыпало, как зимой: 30 марта в соцсетях
09:40, сегодня
Новые тарифы ЕКАРТЫ
«Я был бы лучше»: пранкер Лексус из Екатеринбурга предложил стать пресс-секретарем президента Украины Порошенко
09:00, сегодня
Тоска по духовке, или Как музыкант из Екатеринбурга стал учителем в Пекине
08:45, сегодня
На Уралмаше ночью пытались сжечь машину: автовладелец подозревает конкурентов из похоронного бизнеса
08:38, сегодня
GradientPro — бытовая химия и любые хозяйственные средства оптом
В Нижнем Тагиле таксист увез ребенка клиентки, забыв высадить его из салона
08:23, сегодня
Отключение тепла в Екатеринбурге: когда в квартирах начнут остывать батереи
08:17, сегодня1
29 марта: бедный и богатый Екатеринбург и настоящий возраст беременной цыганки
20:35, 29.03.2017
Зачем проводить техобслуживание окон
В воскресенье Екатеринбург станет синим: в городе пройдет Международная акция
20:06, 29.03.2017
«В парке играет ансамбль в кокошниках!» Екатеринбургский музыкант Миша Лузин рассказал о жизни в Индии
19:55, 29.03.2017
В Екатеринбурге бывшие сотрудники «Пикника» пожаловались на жуткую антисанитарию: там на месяц отключили воду и свет
19:50, 29.03.20171
Где в Екатеринбурге бесплатно получить консультацию адвоката?
Тетя беременной девочки из Цыганского поселка оформила над ней опекунство
19:35, 29.03.2017
Более 7 тонн фруктов и овощей уничтожили в Екатеринбурге
19:30, 29.03.20171
Районы для богатых и гетто для бедных: психологическую карту города создали в Екатеринбурге
18:59, 29.03.20171
«Надо прекратить либеральничать»: депутат Гордумы поддержал жесткие меры против митинга 26 марта
18:40, 29.03.20174
«Они ему голову пробили!» В Екатеринбурге в магазине «Монетка» охрана задержала и избила покупателя
18:04, 29.03.20173
В Ревде мама поскользнулась и при падении сломала шестимесячному ребенку ногу: прокуратура ищет виновных
17:30, 29.03.20171
В Свердловской области пропал 18-летний парень
16:58, 29.03.2017
Аэропорт Кольцово возобновляет чартерные рейсы из Екатеринбурга в Турцию
16:50, 29.03.2017
«У мамы претензий нет»: в Ельцин Центре рассказали свою версию скандала про рот, мат и мыло
16:39, 29.03.20171
На свердловском химзаводе, где хранился тротил, произошел пожар
16:17, 29.03.2017
За участие в митинге оштрафовали еще троих екатеринбуржцев
16:15, 29.03.20172
Танки во время репетиции парада ездили по Екатеринбургу без резиновых «башмаков»
15:31, 29.03.20171
«За мной долго следили в соцсетях»: «бунтарь уральской кухни» снялся в кулинарном шоу «Битва шефов» на НТВ
14:57, 29.03.2017
Мэр Екатеринбурга предложил превратить парк Маяковского в Диснейленд: жители взбудоражены и обрывают телефоны ЦПКиО
14:40, 29.03.2017
Художники из Екатеринбурга нарисовали в центре Омска граффити высотой в 4 этажа
14:12, 29.03.2017
В Свердловской области суд вынес приговор ревнивцу, который застрелил соперника на глазах у жены
13:54, 29.03.2017
В Екатеринбурге разыскивают фотографа, который исчез вместе с дорогой фотокамерой
13:42, 29.03.2017
На главных улицах Екатеринбурга появились специальные послания и указатели «только для людей», а не для роботов
13:04, 29.03.20172
Ретроспективный показ обновленных фильмов Тарковского пройдет в Екатеринбурге
12:15, 29.03.2017
По улицам Екатеринбурга проехали танки
12:07, 29.03.2017
Свердловским бюджетникам и пенсионерам будут перечислять деньги на новые карты «Мир»
12:02, 29.03.20174
В Екатеринбурге за долги перед ребенком у водителя забрали грузовик
11:43, 29.03.20173
В Алапаевске вынесли приговор 19-летнему водителю, который насмерть сбил мать семилетнего ребенка
11:27, 29.03.2017
Суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым: онлайн-трансляция с процесса по делу о нападении на таксиста
11:13, 29.03.2017
«Медея», «Анна Каренина» и «Посвящение Еве»: гастроли Театра Вахтангова в Екатеринбурге
11:00, 29.03.2017
В Екатеринбурге ректор вуза попал в ДТП на «Мерседесе»
10:34, 29.03.2017
«Свои проблемы нужно просмеять и отпустить»: екатеринбуржец с ДЦП участвует в спектаклях и пишет стендапы
10:30, 29.03.20171
Отлучили от сцены: руководство зоопарка Екатеринбурга наказало пуменка Рафика, напавшего на ребенка
09:41, 29.03.20172
Жители Екатеринбурга смогут наблюдать в ночном небе Меркурий
09:24, 29.03.2017
В Нижнем Тагиле ребенок получил травму лица из-за гололеда на детской площадке
09:05, 29.03.2017
В екатеринбургском зоопарке пума напала на детей
08:44, 29.03.2017
Матушка Ирина Конюхова: сегодня каждый борется за свое личное пространство, которое в итоге оказывается пустотой
08:19, 29.03.2017
Рейс Москва – Шанхай совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
08:18, 29.03.2017
Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа
20:40, 28.03.20171
«Почта России» запустила собственные авиарейсы из Китая в Екатеринбург
20:00, 28.03.2017

Следственный комитет проверил жалобу жительницы Екатеринбурга на 18 полицейских

Следственный комитет проверил жалобу жительницы Екатеринбурга на 18 полицейских
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
28-летняя горожанка почти год терроризирует своих близких, а заодно пишет жалобы на силовиков, который приезжают с ней разбираться.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Следственный комитет не нашел в действиях сотрудников органов внутренних дел нарушения закона при проведении проверочных и следственных мероприятий в отношении 28-летней жительницы Екатеринбурга, сообщило официальное ведомство накануне, 29 марта.

Девушка обвинила 18 полицейских в превышении полномочий

Как следует из заявления, девушка обвинила в общей сложности 18 человек - из подразделений охранно-конвойной службы, уголовного розыска, участковых уполномоченных и следственных органов отдела полиции № 4 сразу в превышении должностных полномочий, похищении человека, незаконном лишении свободы, клевете и принуждение к даче показаний.

«Избивает бабушку, обвинила в побоях, напала на участкового»

Напомним, в сентябре 2016 года женщина подозревалась в угрозе убийством, грабеже и незаконном лишении свободы собственной бабушки 1937 года рождения, с которой она и ее сожитель проживали в одной квартире. 

НАША писала, что девушка была допрошена в качестве подозреваемой, ее посадили под домашний арест. По поручению следователя ее несколько раз привозили в отдел полиции № 4 для опросов.

- При этом каждый раз женщина и ее сожитель пытались препятствовать полицейским, они звонили по «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области, обвиняя полицию в применении насилия, обращались и в другие структуры. По всем этим сообщениям подразделением собственной безопасности Главного управления были проведены тщательные проверки: сведения не подтвердились. Установлено, что во время доставления и проведения допросов насилия к женщине не применялось, а вот она вела себя агрессивно, пытаясь спровоцировать следователя и оперативников, — рассказали в полиции.

Привлекла внимание СМИ и кричала на видеозаписи

Когда девушку вновь хотели отвезти в участок для допроса она, причинив телесные повреждения участковому, закрылась от него в квартире и вызвала скорую помощь. Медики в сопровождении полицейских доставили ее в больницу. При обследовании никаких неотложных состояний у гражданки не диагностировано, поэтому сотрудники отвезли ее в отдел полиции № 4. Однако туда по требованию женщины была вновь вызвана скорая.

- В больнице подозреваемая обвинила полицейских в побоях. Все это происходило в присутствии адвоката, который сделал запись на мобильный телефон. Позднее он рассказал журналистам на специально организованной встрече, что его подзащитную избивали в изоляторе временного содержания. Однако результаты медосмотра до и после помещения женщины в ИВС свидетельствуют об обратном. Однако никто к ней физического воздействия в данном учреждении не применял, - уточнили в полиции.

Ложный донос

Рассмотрев все материалы и опросив участников событий, Следственный комитет признал доводы заявительницы о неправомерных действиях полицейских ложными и преследующими цель избежать уголовной ответственности за инкриминируемые ей преступления.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении данной гражданки продолжается.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 30.03.2017, 10:30
Тэги: Суд, Скандалы, Психология
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Ту 154 Ловец покемонов Ошибки врачей Пожар Туризм История успеха Война ритуальных агентств Снос монастыря на Качканаре Хэллоуин-2015 Дорожные воины Бэби-боксы Психология СМИ Крушение самолета под Ростовом Хоккей Кризис и санкции Шоу-бизнес Военный репортаж Дороги Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Строительство Фото В Екатеринбурге -40 градусов Знаменитости Транспорт Музыка Необычное Ельцин-центр Позитив Спорт МЧС Культура Опрос Мистика Футбол Дом-2 Парковки Сибирская язва Грипп Женщины Студенты Мода Храм святой Екатерины Медицина Жизнь в городе Статистика Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Экономия Рейтинг Производство Репортаж Скандал с Новиковым Горячее Мужчины Суд Путин Красота Лайфхак Экономика Обрушение крыши на Калинина В Египте разбился самолет с российскими туристами Пусть говорят Авто Гололед Новости России Новый год Еда Расписание Тест Розыск Дети ИГИЛ Смерть Отношения Конкурсы Отключение света Уралмаш, Эльмаш Взрыв Голодовка в колонии Образование Доска позора ДТП Криминал Расстрел на Депутатской Здоровье Баскетбол Видео Новости дня Скандалы Кто заработал История Екатеринбурга Отдых Грипп в Екатеринбурге Семья Мотоциклы ВУЗ Рецензия Растения Выставки Мировые новости Новости Приостановка полетов в Египет ЧМ-2018 Транспортная реформа Общественный транспорт Самолет Убийство в Рахмангулово Личное Волейбол Интервью Развлечения ГИБДД Слухи Секс Религия Животные Эксклюзив Корь Деньги Интернет Мультимедиа Происшествия Приговор Лошагину Афиша Коллекторы Бизнес Искусство Высокие технологии ЗАГС Горящие авто Расстрел Дело Пьянкова Самолет Минобороны упал в Якутии Скорая помощь Катастрофа Взятки Погода Недвижимость ЖКХ Биатлон Политика Школа

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru