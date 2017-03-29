Екатеринбург засыпало, как зимой: 30 марта в соцсетях

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017
Екатеринбург 30 марта с утра преподнес сюрприз, особенно тем, кто не читал прогноз погоды: весь город за ночь буквально засыпало снегом. НАША сделала подборку по соцсетям красивых заснеженных кадров.
Многие с утра жаловались на задержки в работе общественного транспорта, но несладко приходится и автомобилистам: по дороге сильно заносит, снежная каша, «все еле тащатся». Но некоторые из екатеринбуржцев не отчаиваются!
#Весна порой преподносит сюрпризы. Внезапно выпавший #снег в Екатеринбурге доставит море недовольства пешеходам, автомобилистам, особенно тем кто помыл накануне своего коня. И дворникам, которым придется убирать с тротуаров эту утреннюю неожиданность. На дорогах грязь и слякоть. Но если поднять свой взгляд немного выше то можно увидеть много красивого. Поднимите. Голову вверх, сделайте глубокий вдох и идите уверенными шагами к своей цели! Всем удачного четверга!
- Синоптики всю эту неделю обещают снежной и довольно прохладной: по ночам до -5-7, днем около нуля.
- О сильных снегопадах даже предупреждали в ГИБДД.