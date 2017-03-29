Екатеринбург засыпало, как зимой: 30 марта в соцсетях

НАША посмотрела, как екатеринбуржцы встретили этот снежный денек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Екатеринбург 30 марта с утра преподнес сюрприз, особенно тем, кто не читал прогноз погоды: весь город за ночь буквально засыпало снегом. НАША сделала подборку по соцсетям красивых заснеженных кадров.

#Екатеринбург Берём зиму, тепло, #снег и весну, всё это круто замешиваем и получается вот такое великолепие... ;) Публикация от Лидия Карелина (@karelinalv) Мар 29 2017 в 9:12 PDT

#утроначинаетсянескофе#спасибоснег#наработу#впути#марттысерьезно?! Публикация от @ksenya_petrashkevich_art Мар 29 2017 в 8:40 PDT

Шутки про "уснул весной, проснулся зимой" уже не смешные.... #этоуралдетка #екатеринбург #ekbgram #ekaterinburgtoday Публикация от Eridan Kotova (@eridan_wolf) Мар 29 2017 в 9:19 PDT

Публикация от maximovans (@maximovans) Мар 29 2017 в 9:18 PDT

Публикация от @pasha_akimkin Мар 29 2017 в 9:16 PDT

Многие с утра жаловались на задержки в работе общественного транспорта, но несладко приходится и автомобилистам: по дороге сильно заносит, снежная каша, «все еле тащатся». Но некоторые из екатеринбуржцев не отчаиваются!

#Екатеринбург #снег Многие сегодня в городе поздравляют друг друга с Новым годом Публикация от Лидия Карелина (@karelinalv) Мар 29 2017 в 9:15 PDT