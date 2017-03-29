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Екатеринбург засыпало, как зимой: 30 марта в соцсетях

Екатеринбург засыпало, как зимой: 30 марта в соцсетях
16+
Фото: @sumasbrodka66
НАША посмотрела, как екатеринбуржцы встретили этот снежный денек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Екатеринбург 30 марта с утра преподнес сюрприз, особенно тем, кто не читал прогноз погоды: весь город за ночь буквально засыпало снегом. НАША сделала подборку по соцсетям красивых заснеженных кадров.

 
 

#утроначинаетсянескофе#спасибоснег#наработу#впути#марттысерьезно?!

Публикация от @ksenya_petrashkevich_art

 

Публикация от @pasha_akimkin

Многие с утра жаловались на задержки в работе общественного транспорта, но несладко приходится и автомобилистам: по дороге сильно заносит, снежная каша, «все еле тащатся». Но некоторые из екатеринбуржцев не отчаиваются!

 

#Весна порой преподносит сюрпризы. Внезапно выпавший #снег в Екатеринбурге доставит море недовольства пешеходам, автомобилистам, особенно тем кто помыл накануне своего коня. И дворникам, которым придется убирать с тротуаров эту утреннюю неожиданность. На дорогах грязь и слякоть. Но если поднять свой взгляд немного выше то можно увидеть много красивого. Поднимите. Голову вверх, сделайте глубокий вдох и идите уверенными шагами к своей цели! Всем удачного четверга!

Публикация от argon66 (@argon66)

 
 

#Екатеринбург #снег Многие сегодня в городе поздравляют друг друга с Новым годом

Публикация от Лидия Карелина (@karelinalv)

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 30.03.2017, 09:40
Тэги: Авто, Видео, Фото
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