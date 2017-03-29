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В Екатеринбурге студенты боятся отчислений за участие в антикоррупционном митинге

В Екатеринбурге студенты боятся отчислений за участие в антикоррупционном митинге
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и студенческий омбудсмен Ярослав Лушников потребовали от руководства вуза не применять никаких санкций к участникам митинга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Уполномоченный по правам студентов по Свердловской области Ярослав Лушников сообщил, что студентов, участвовавших в митинге против коррупции в Екатеринбурге, отчислять не будут. 

Студенченский омбудсмен потребовал не применять санкций к студентам за участие в митинге

Накануне студенты Уральского государственного юридического университета сообщили, что их могут отчислить за участие в антикоррупционном митинге, который прошел в Екатеринбурге 26 марта. Среди студентов вуза распространили сообщение, в котором говорилось, что руководство вуза готовится отчислить тех, кто был замечен на митинге, в частности, студентов Института юстиции. Авторы сообщения призывали студентов быть осторожными и не афишировать свои политические взгляды, чтобы остаться в университете. 
 
После появления информации об этом в СМИ свердловский уполномоченный по правам студентов Ярослав Лушников обратился к руководителям вузов с требованием не отчислять студентов, которые пришли на митинг:

- Призываю руководителей воздержаться от применения любых санкций к обучающимся, которые приняли участие в указанных мероприятиях. Наказания любого вида со стороны администраций учебных заведений не имеют законных оснований и к тому же могут спровоцировать рост социальной напряженности в среде учащейся молодежи.

Лушников также призвал направлять информацию о попытках применить санкции к студентам в Свердловский штаб студенческого омбудсмена. 

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что отчислений из вузов из-за митинга не будет

Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова также сделала заявление по поводу возможных отчислений в вузе. По словам Мерзляковой, никто за участие в митинге отчислен не будет, сообщает Ura.ru. Омбудсмен назвала сообщение, распространяемое среди студентов, провокацией, и отметила, что студенты УрГЮУ вообще не участвовали в протестном мероприятии. 

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Маша Шмурыгина, 30.03.2017, 12:40
Тэги: ВУЗ, Студенты
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