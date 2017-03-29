«Витейте!»: детеныш трубкозуба из Екатеринбурга улетел в чешский зоопарк

Для животного подготовили самолет с обогреваемым багажным отделением.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017
Детеныш трубкозуба, родившийся в зоопарке Екатеринбурга летом 2015 года, 30 марта улетел в Прагу, сообщили в пресс-службе таможни аэропорта Кольцово.
Африканский трубкозуб отправился в Чехию на самолете Екатеринбург - Прага. Из столицы Чехии животное отправят в зоопарк чешского города Оломоуц, где в течение месяца трубкозуб будет проходить карантин, а затем присоединится к своим собратьям.
Чтобы покинуть Россию, трубкозубу пришлось получить разрешения ветеринаров и таможни. Таможенное оформление таких «пассажиров» проходит в ускоренном режиме, при этом животное сопровождают ветеринарные специалисты. Авиакомпания для комфортного перелета трубкозуба подготовила самолет с обогревом и вентиляцией в багажном отсеке, где в пути для трубкозуба будет поддерживаться температура плюс 20 градусов.
- Каждый год через таможню в Кольцово проходят тысячи животных - домашние питомцы и промышленные животные, например, редкие цыплята, а также представители экзотических видов, которые требуют особого внимания.
- Детеныш трубкозуба стал не первым животным, отправленным в другие страны из зоопарка Екатеринбурга. В 2014 году трубкозуб Ека улетел в Прагу, в 2016-м таможня разрешила вывоз тюленя и ввоз двух дикобразов.
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