В Кольцово задержали иностранца, который пытался вывезти старинный крест

Крест является культурной ценностью, вывозить его из страны запрещено без особого разрешения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017
В Кольцово сотрудники таможни задержали гражданина Германии, который пытался провезти меднолитный крест 19 века, сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни 29 марта.
Гражданин Германии пытался вывезти из России культурную ценность
Во время прохождения таможенного контроля в багаже у иностранца обнаружили крест размером 15 на 9 сантиметров. Крест является культурной ценностью, вывозить которую из России без особо разрешения запрещено. Необходимых документов у гражданина Германии не оказалось, поэтому крест у пассажира изъяли и отправили на экспертизу.
Крест изготовлен в Карелии в конце 18 века
Специалисты, изучив объект, пришли к выводу, что он является киотным крестом «Распятие Хрестово с херувимами». Крест декорирован стекловидной синей эмалью, предположительное время изготовления - конец 18 века. Такими крестами венчали домашние иконостасы, брали их с собой в путешествие, походы для устроения временных алтарей.
- Киотные кресты выплавляли в старообрядческих медницах, которые были расположены в основном на Русском Севере. Эксперты определили, что обнаруженный у гражданина Германии крест был сделан в одном из старообрядческих поселений на реке Выга в Карелии.
- В отношении иностранца, который пытался вывезти крест из России, ведется расследование - ему грозит административный штраф и возможная конфискация креста.
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