В центре Екатеринбурга построят «английский квартал»

Квартал расположится на месте деревянной исторической застройки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017
В Екатеринбурге в квадрате улиц Чапаева - Декабристов - Тверитина - Степана Разина построят «английский квартал» - «Исетский парк». Застройщиком выступит компания «Форум-групп», сообщает «Накануне.ru» сегодня, 30 марта.
Проект нового квартала, который расположится на месте деревянной исторической застройки, продполагает строительство «уютного жилого пространства с низкой плотностью застойки». Предполагается, что новые дома будут иметь невысокую и переменную этажность и нейтральную архитектуру, чтобы квартал вписался в окружающее пространство наиболее гармонично.
Сейчас район будущего квартала застроен старыми зданиями 30-х годов прошлого столетия. Жителей из ветхого жилья расселили, провели археологические изыскания и независимую историко-культурную экспертизу, которая установила границы охранных зон исторических памятников. На территории строительства таких объектов нет.
- Проект подготовило архитектурное бюро AHR из Великобритании. По словам представителей «Форум-групп», специалисты этой компании имеют богатый опыт работы с исторической застройкой.
- 31 марта проект рассмотрят на градостроительном совете при губернаторе.