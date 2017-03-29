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В центре Екатеринбурга построят «английский квартал»

В центре Екатеринбурга построят «английский квартал»
16+
Фото: Форум-групп
Квартал расположится на месте деревянной исторической застройки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В Екатеринбурге в квадрате улиц Чапаева - Декабристов - Тверитина - Степана Разина построят «английский квартал» - «Исетский парк». Застройщиком выступит компания «Форум-групп», сообщает «Накануне.ru» сегодня, 30 марта.
 
Проект нового квартала, который расположится на месте деревянной исторической застройки, продполагает строительство «уютного жилого пространства с низкой плотностью застойки». Предполагается, что новые дома будут иметь невысокую и переменную этажность и нейтральную архитектуру, чтобы квартал вписался в окружающее пространство наиболее гармонично.
 
 
Сейчас район будущего квартала застроен старыми зданиями 30-х годов прошлого столетия. Жителей из ветхого жилья расселили, провели археологические изыскания и независимую историко-культурную экспертизу, которая установила границы охранных зон исторических памятников. На территории строительства таких объектов нет.
  • Проект подготовило архитектурное бюро AHR из Великобритании. По словам представителей «Форум-групп», специалисты этой компании имеют богатый опыт работы с исторической застройкой. 
  • 31 марта проект рассмотрят на градостроительном совете при губернаторе.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 30.03.2017, 21:20
Тэги: Строительство
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