Около 50 необычных скворечников, созданных детьми, украсят Дендрарий напротив цирка

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В честь 1 апреля, Международного дня птиц, Детская филармония объявила конкурс на творческие и экологичные кормушки и скворечники. Всего в нем приняли участие более 50 человек, рассказали в пресс-службе учреждения 30 марта. Все скворечники будут после конкурса размещены в Дендропарке около цирка.

Ученик 1 Г класса гимназии №120 Артем Плямоватый вместе с дедушкой Леонидом сделали большой скворечник из найденных на улице досок.

— Вероятно, он не так хорош, как остальные работы мастеров, — поделились родители Артема, — но дед и внук очень старались. Получилось достаточно прочно, просторно (птичья домина приматывается к стволу веревкой или подвешивается на сук). К тому же, мы обильно покрыли эти хоромы зазывными надписями и рисунками. — Мы даже не ожидали, что будет такой ажиотаж. Скворечники несут до сих пор, причем активное участие в конкурсе принимают как семьи, так и школы. Сами узнали много нового, например, что для комфорта птиц скворечник внутри должен быть неструганный, — рассказала специалист отдела развития Детской филармонии Лидия Яловец.