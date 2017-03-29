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Около 50 необычных скворечников, созданных детьми, украсят Дендрарий напротив цирка

Около 50 необычных скворечников, созданных детьми, украсят Дендрарий напротив цирка
16+
Фото: пресс-служба Детской филармонии

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В честь 1 апреля, Международного дня птиц, Детская филармония объявила конкурс на творческие и экологичные кормушки и скворечники. Всего в нем приняли участие более 50 человек, рассказали в пресс-службе учреждения 30 марта. Все скворечники будут после конкурса размещены в Дендропарке около цирка.
 
Ученик 1 Г класса гимназии №120 Артем Плямоватый вместе с дедушкой Леонидом сделали большой скворечник из найденных на улице досок.

— Вероятно, он не так хорош, как остальные работы мастеров, — поделились родители Артема, — но дед и внук очень старались. Получилось достаточно прочно, просторно (птичья домина приматывается к стволу веревкой или подвешивается на сук). К тому же, мы обильно покрыли эти хоромы зазывными надписями и рисунками. 

— Мы даже не ожидали, что будет такой ажиотаж. Скворечники несут до сих пор, причем активное участие в конкурсе принимают как семьи, так и школы. Сами узнали много нового, например, что для комфорта птиц скворечник внутри должен быть неструганный, — рассказала специалист отдела развития Детской филармонии Лидия Яловец.

  • В пятницу, 31 марта в 14 часов около фонтана Дендропарка состоится сбор всех участников и торжественное награждение победителей. Все конкурсанты получат дипломы участников XVI  Международного юношеского фестиваля музыкального творчества «Земля — наш общий дом» и сладкие подарки: торт-мороженое, билеты на фестивальные мероприятия и велосипед за первое место.
  • Международный день птиц (International Bird Day) — интернациональный экологический праздник. Он возник в США в 1894 году. Вскоре праздник начал массово проводиться во всех штатах, затем пришел в Европу, а в настоящее время проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах мира. 
  • Фестиваль «Земля – наш общий дом» — это XVI Международный юношеский фестиваль-конкурс музыкального творчества, на который съедутся танцоры, певцы и музыканты из 17 стран мира. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 30.03.2017, 13:35
Тэги: Дети, Жизнь в городе, Животные
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