В екатеринбургский Музей Невьянской иконы вход сделают платным: исключений не будет

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017
В Екатеринбурге из-за кризиса в один из известных бесплатных музеев города делают платный вход. С 3 апреля изменятся условия посещения музея Невьянской иконы, рассказала владелица галереи «Арт-птица» Юлия Крутеева.
В музей раньше всегда, с момента его основания, вход был бесплатным, а экскурсии проводились платно: 200 рублей со взрослого, 100 — с льготника за часовую беседу.
Юлия Крутеева отметила, что это пришлось сделать, чтобы хотя бы частично покрывать расходы на содержание музея.
— Евгений Ройзман по-прежнему совершенно бесплатно и бескорыстно предоставляет свою коллекцию для обозрения. Деньги за вход беру я, ИП Крутеева. Это делается, чтобы хотя бы частично покрыть расходы по обслуживанию коллекции — это оплата коммуналки, зарплат, охраны, телефона и интернета, уборки и прочее, — рассказала Крутеева.
- Взрослый билет будет стоить 150 рублей, льготный - 100. В стоимость входного билета включена краткая обзорная экскурсия на 20 минут.
- Полная экскурсия по музею (один час) будет стоить 300 рублей с человека(в эту стоимость включен входной билет).