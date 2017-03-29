В екатеринбургский Музей Невьянской иконы вход сделают платным: исключений не будет

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В Екатеринбурге из-за кризиса в один из известных бесплатных музеев города делают платный вход. С 3 апреля изменятся условия посещения музея Невьянской иконы , рассказала владелица галереи «Арт-птица» Юлия Крутеева.

В музей раньше всегда, с момента его основания, вход был бесплатным, а экскурсии проводились платно: 200 рублей со взрослого, 100 — с льготника за часовую беседу.

Юлия Крутеева отметила, что это пришлось сделать, чтобы хотя бы частично покрывать расходы на содержание музея.

— Евгений Ройзман по-прежнему совершенно бесплатно и бескорыстно предоставляет свою коллекцию для обозрения. Деньги за вход беру я, ИП Крутеева. Это делается, чтобы хотя бы частично покрыть расходы по обслуживанию коллекции — это оплата коммуналки, зарплат, охраны, телефона и интернета, уборки и прочее, — рассказала Крутеева.