За пьяное вождение – строгача: в Свердловской области водителя наказали реальным лишением свободы

Мужчина уже попадался на подобном нарушении, но выводов не сделал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В Североуральске суд приговорил местного жителя за нахождением за рулем в пьяном виде к 9 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима.

21 августа 2016 года утром на улице Каржавина инспекторы дорожного патруля остановили автомобиль с тонированными стеклами с подозрением на несоответствие стандартам технического регламента.

Стражи порядка попросили предъявить документы. Мужчина вышел из автомобиля, и в ходе разговора стражи порядка почувствовали исходящий от него запах спиртного. На вопрос инспектора «Что употребляли?» молодой человек ответил: «алкоголь». После такого признания ему разъяснили ответственность по статье 12.8 КоАП и отстранили от управления транспортным средством. Затем мужчина был направлен на медицинское освидетельствование.

Задержанным оказался неработающий местный житель 1990 года рождения, имевший судимость за имущественные преступления и освободившийся в 2015 году. Кроме того, ранее молодой человек уже привлекался к административному аресту сроком на 10 суток за управление автомобилем в состоянии опьянения и не имея водительских прав. И поскольку данная мера не подействовала на нарушителя, против него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Суд приговорил североуральца к 9 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!