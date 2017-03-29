Наверх
«Витейте!»: детеныш трубкозуба из Екатеринбурга улетел в чешский зоопарк
11:34, сегодня
Допрос Игоря Новоселова: онлайн-трансляция из суда по делу о нападении на таксиста в Екатеринбурге
11:10, сегодня
Девочку Василису, пострадавшую от упавшего кирпича в Нижнем Тагиле, готовят ко второй операции
10:43, сегодня
Следственный комитет проверил жалобу жительницы Екатеринбурга на 18 полицейских
10:30, сегодня
Все о современных ЛОДЖИЯХ И БАЛКОНАХ
За пьяное вождение – строгача: в Свердловской области водителя наказали реальным лишением свободы
10:18, сегодня
Где в Екатеринбурге стригут профессиональные мастера, а вы не переплачиваете за «понты»
10:00, сегодня
Екатеринбург засыпало, как зимой: 30 марта в соцсетях
09:40, сегодня
Новые тарифы ЕКАРТЫ
«Я был бы лучше»: пранкер Лексус из Екатеринбурга предложил стать пресс-секретарем президента Украины Порошенко
09:00, сегодня
Тоска по духовке, или Как музыкант из Екатеринбурга стал учителем в Пекине
08:45, сегодня
На Уралмаше ночью пытались сжечь машину: автовладелец подозревает конкурентов из похоронного бизнеса
08:38, сегодня
GradientPro — бытовая химия и любые хозяйственные средства оптом
В Нижнем Тагиле таксист увез ребенка клиентки, забыв высадить его из салона
08:23, сегодня
Отключение тепла в Екатеринбурге: когда в квартирах начнут остывать батереи
08:17, сегодня1
29 марта: бедный и богатый Екатеринбург и настоящий возраст беременной цыганки
20:35, 29.03.2017
Зачем проводить техобслуживание окон
В воскресенье Екатеринбург станет синим: в городе пройдет Международная акция
20:06, 29.03.2017
«В парке играет ансамбль в кокошниках!» Екатеринбургский музыкант Миша Лузин рассказал о жизни в Индии
19:55, 29.03.2017
В Екатеринбурге бывшие сотрудники «Пикника» пожаловались на жуткую антисанитарию: там на месяц отключили воду и свет
19:50, 29.03.20171
Где в Екатеринбурге бесплатно получить консультацию адвоката?
Тетя беременной девочки из Цыганского поселка оформила над ней опекунство
19:35, 29.03.2017
Более 7 тонн фруктов и овощей уничтожили в Екатеринбурге
19:30, 29.03.20171
Районы для богатых и гетто для бедных: психологическую карту города создали в Екатеринбурге
18:59, 29.03.20171
«Надо прекратить либеральничать»: депутат Гордумы поддержал жесткие меры против митинга 26 марта
18:40, 29.03.20174
«Они ему голову пробили!» В Екатеринбурге в магазине «Монетка» охрана задержала и избила покупателя
18:04, 29.03.20173
В Ревде мама поскользнулась и при падении сломала шестимесячному ребенку ногу: прокуратура ищет виновных
17:30, 29.03.20171
В Свердловской области пропал 18-летний парень
16:58, 29.03.2017
Аэропорт Кольцово возобновляет чартерные рейсы из Екатеринбурга в Турцию
16:50, 29.03.2017
«У мамы претензий нет»: в Ельцин Центре рассказали свою версию скандала про рот, мат и мыло
16:39, 29.03.20171
На свердловском химзаводе, где хранился тротил, произошел пожар
16:17, 29.03.2017
За участие в митинге оштрафовали еще троих екатеринбуржцев
16:15, 29.03.20172
Танки во время репетиции парада ездили по Екатеринбургу без резиновых «башмаков»
15:31, 29.03.20171
«За мной долго следили в соцсетях»: «бунтарь уральской кухни» снялся в кулинарном шоу «Битва шефов» на НТВ
14:57, 29.03.2017
Мэр Екатеринбурга предложил превратить парк Маяковского в Диснейленд: жители взбудоражены и обрывают телефоны ЦПКиО
14:40, 29.03.2017
Художники из Екатеринбурга нарисовали в центре Омска граффити высотой в 4 этажа
14:12, 29.03.2017
В Свердловской области суд вынес приговор ревнивцу, который застрелил соперника на глазах у жены
13:54, 29.03.2017
В Екатеринбурге разыскивают фотографа, который исчез вместе с дорогой фотокамерой
13:42, 29.03.2017
На главных улицах Екатеринбурга появились специальные послания и указатели «только для людей», а не для роботов
13:04, 29.03.20172
Ретроспективный показ обновленных фильмов Тарковского пройдет в Екатеринбурге
12:15, 29.03.2017
По улицам Екатеринбурга проехали танки
12:07, 29.03.2017
Свердловским бюджетникам и пенсионерам будут перечислять деньги на новые карты «Мир»
12:02, 29.03.20174
В Екатеринбурге за долги перед ребенком у водителя забрали грузовик
11:43, 29.03.20173
В Алапаевске вынесли приговор 19-летнему водителю, который насмерть сбил мать семилетнего ребенка
11:27, 29.03.2017
Суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым: онлайн-трансляция с процесса по делу о нападении на таксиста
11:13, 29.03.2017
«Медея», «Анна Каренина» и «Посвящение Еве»: гастроли Театра Вахтангова в Екатеринбурге
11:00, 29.03.2017
В Екатеринбурге ректор вуза попал в ДТП на «Мерседесе»
10:34, 29.03.2017
«Свои проблемы нужно просмеять и отпустить»: екатеринбуржец с ДЦП участвует в спектаклях и пишет стендапы
10:30, 29.03.20171
Отлучили от сцены: руководство зоопарка Екатеринбурга наказало пуменка Рафика, напавшего на ребенка
09:41, 29.03.20172
Жители Екатеринбурга смогут наблюдать в ночном небе Меркурий
09:24, 29.03.2017
В Нижнем Тагиле ребенок получил травму лица из-за гололеда на детской площадке
09:05, 29.03.2017
В екатеринбургском зоопарке пума напала на детей
08:44, 29.03.2017
Матушка Ирина Конюхова: сегодня каждый борется за свое личное пространство, которое в итоге оказывается пустотой
08:19, 29.03.2017
Рейс Москва – Шанхай совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
08:18, 29.03.2017
Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа
20:40, 28.03.20171
«Почта России» запустила собственные авиарейсы из Китая в Екатеринбург
20:00, 28.03.2017

За пьяное вождение – строгача: в Свердловской области водителя наказали реальным лишением свободы

За пьяное вождение – строгача: в Свердловской области водителя наказали реальным лишением свободы
16+
Фото: Pixabay
Мужчина уже попадался на подобном нарушении, но выводов не сделал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

В Североуральске суд приговорил местного жителя за нахождением за рулем в пьяном виде к 9 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима.

21 августа 2016 года утром на улице Каржавина инспекторы дорожного патруля остановили автомобиль с тонированными стеклами с подозрением на несоответствие стандартам технического регламента.

Стражи порядка попросили предъявить документы. Мужчина вышел из автомобиля, и в ходе разговора стражи порядка почувствовали исходящий от него запах спиртного. На вопрос инспектора «Что употребляли?» молодой человек ответил: «алкоголь». После такого признания ему разъяснили ответственность по статье 12.8 КоАП и отстранили от управления транспортным средством. Затем мужчина был направлен на медицинское освидетельствование.

Задержанным оказался неработающий местный житель 1990 года рождения, имевший судимость за имущественные преступления и освободившийся в 2015 году. Кроме того, ранее молодой человек уже привлекался к административному аресту сроком на 10 суток за управление автомобилем в состоянии опьянения и не имея водительских прав. И поскольку данная мера не подействовала на нарушителя, против него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». 

Суд приговорил североуральца к 9 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

 

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы! 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Лилиана Голава, 30.03.2017, 10:18
Тэги: Криминал, Суд, Авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Ту 154 Ловец покемонов Ошибки врачей Пожар Туризм История успеха Война ритуальных агентств Снос монастыря на Качканаре Хэллоуин-2015 Дорожные воины Бэби-боксы Психология СМИ Крушение самолета под Ростовом Хоккей Кризис и санкции Шоу-бизнес Военный репортаж Дороги Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Строительство Фото В Екатеринбурге -40 градусов Знаменитости Транспорт Музыка Необычное Ельцин-центр Позитив Спорт МЧС Культура Опрос Мистика Футбол Дом-2 Парковки Сибирская язва Грипп Женщины Студенты Мода Храм святой Екатерины Медицина Жизнь в городе Статистика Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Экономия Рейтинг Производство Репортаж Скандал с Новиковым Горячее Мужчины Суд Путин Красота Лайфхак Экономика Обрушение крыши на Калинина В Египте разбился самолет с российскими туристами Пусть говорят Авто Гололед Новости России Новый год Еда Расписание Тест Розыск Дети ИГИЛ Смерть Отношения Конкурсы Отключение света Уралмаш, Эльмаш Взрыв Голодовка в колонии Образование Доска позора ДТП Криминал Расстрел на Депутатской Здоровье Баскетбол Видео Новости дня Скандалы Кто заработал История Екатеринбурга Отдых Грипп в Екатеринбурге Семья Мотоциклы ВУЗ Рецензия Растения Выставки Мировые новости Новости Приостановка полетов в Египет ЧМ-2018 Транспортная реформа Общественный транспорт Самолет Убийство в Рахмангулово Личное Волейбол Интервью Развлечения ГИБДД Слухи Секс Религия Животные Эксклюзив Корь Деньги Интернет Мультимедиа Происшествия Приговор Лошагину Афиша Коллекторы Бизнес Искусство Высокие технологии ЗАГС Горящие авто Расстрел Дело Пьянкова Самолет Минобороны упал в Якутии Скорая помощь Катастрофа Взятки Погода Недвижимость ЖКХ Биатлон Политика Школа

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru