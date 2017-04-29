Двое полицейских из Первоуральска спасли жизнь пятилетней девочке

Дочка водителя стала задыхаться. Отец попытался объехать пробку, чтобы добраться до больницы. На помощь пришла машина с мигалкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.04.2017

Накануне, 28 апреля, на Московском тракте в Первоуральске патрульные лейтенант полиции Валентин Ситкин и старший лейтенант полиции Владимир Азанов увидели автомобиль «Тойота», который менял полосы и подавал сигналы другим машинам, чтобы пропустили, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Подъехавшим патрульным водитель объяснил, что его пятилетняя дочь в машине неожиданно потеряла сознание и начала задыхаться. Отец вызвал скорую, а сам попытался поехать ей навстречу, поскольку на счету была каждая секунда.

Включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, полицейские организовали коридор для «Тойоты». Пострадавшую девочку доставили в больницу № 1, где была оказана экстренная помощь. Жизнь ребенка сейчас вне опасности.

Родители малышки искренне поблагодарили инспекторов за оказание помощи.