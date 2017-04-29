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Мужчину, которого сбила машина у Горного Щита, несколько дней искали спасательные отряды

Мужчину, которого сбила машина у Горного Щита, несколько дней искали спасательные отряды
16+
Фото: личная страница Сергея Мальцева в соцсетях
Им оказался 60-летний екатеринбуржец Сергей Мальцев, который страдал провалами в памяти.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.04.2017

Установлена личность мужчины, который погиб ночью 28 апреля под колесами автомобиля на 13-м километре Полевского тракта, недалеко от автозаправочной станции. Им оказался 60-летний екатеринбуржец Сергей Мальцев, которого объявили в розыск. 

мальцев

Напомним, НАША писала, что 28 апреля под Екатеринбургом на Полевском тракте ВАЗ сбил насмерть мужчину, сообщили в службе спасения «Сова». Смертельное ДТП произошло в половине 12 ночи на 13-м километре трассы, в районе автозаправочной станции. Водитель не заметил в темноте мужчину и сбил его. От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой помощи.  

Личность погибшего установлена; водителя, сбившего Мальцева, ищут. Как сообщили в ГИБДД, водитель неустановленного автомобиля ехал в сторону Екатеринбурга. Марку и цвет машины установить пока не удалось, но есть детали, которые могут помочь в расследовании. 

мальцев

Сергей Мальцев страдал провалами в памяти. Мужчина покинул свой дом вчера рано утром, не предупредив жену о своем уходе.

мальцев

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 30.04.2017, 14:29
Тэги: ДТП, ГИБДД, Фото
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