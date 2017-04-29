Росгвардия и 600 полицейских: как будут охранять екатеринбуржцев 1 мая

А также патрулировать улицы начнут добровольные народные дружины и активисты из студенческих отрядов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.04.2017

Более 600 сотрудников полиции, представители Росгвардии и сотрудники частных охранных предприятий (ЧОПов) будут охранять порядок на мероприятиях, посвященных Первомаю в Екатеринбурге, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

За 3 дня пройдет 40 мероприятий, митингов и концертов

Всего с 29 по 1 мая в Екатеринбурге проходит 40 массовых мероприятий, в том числе традиционные митинги и шествия по инициативе политических партий и общественных объединений. Ожидается, что всего в них примет участие до 34,5 тысячи человек.

- Все места проведения массовых мероприятий будут заблаговременно обследованы на предмет взрывобезопасности сотрудниками Росгвардии и специалистами-кинологами. В ходе мероприятий граждан будут проверять металлодетекторами, - прокомментировали в полиции.