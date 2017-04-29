В Екатеринбурге мать разлучили с тремя детьми

Сейчас трое детей в возрасте от 9 до 18 лет живут в Екатеринбурге без взрослых на съемной квартире.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.04.2017

В Екатеринбурге из-за миграционного законодательства трое детей остались без матери. Из-за просроченной регистрации женщине запрещен въезд в Россию на три года.

Приехала в Екатеринбург после смерти мужа

Дилдоржон Рашидова, или Диля, как ее называют все знакомые, приехала в Екатеринбург из Таджикистана в 2004 году. Сюда она перебралась после смерти мужа с двумя сыновьями. Работала на стройке, родила дочь. Девочка получила российское гражданство – единственная из семьи. Женщина, согласно правилам, каждые три года выезжала из России и возвращалась обратно, но в последний раз задержалась, и ее депортировали. Уже девять месяцев женщина живет в пограничном казахстанском городке.

Обманули на 70 тысяч рублей

Дилдоржон взялись помочь некие активисты. Женщина собрала 70 тысяч рублей, чтобы ее дело "урегулировали", но "помощники" скрылись вместе с деньгами.

Сейчас трое детей в возрасте от 9 до 18 лет живут в Екатеринбурге без взрослых на съемной квартире.

Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, готов вмешаться в ситуацию, если женщина обратится за помощью через сайт ведомоства с письменным заявлением и оставит полные контактные данные.