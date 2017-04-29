«В грязи тонули даже зрители»: в Березовском прошли соревнования на внедорожниках и квадроциклах «Уральская грязь 2017»

Больше половины экипажей увязли в огромных лужах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.04.2017

Накануне, 29 апреля, в окрестностях Березовского прошли соревнования "Уральская грязь 2017", сообщили НАШЕЙ участники и организаторы соревнования.

- Трасса выдалась просто шикарная. Тонули не только техника, но и сами зрители, - сообщает читатель НАШЕЙ Алексей Оборин. - Сам лично я проваливался в болото несколько раз. Глубина – метра полтора!

Для каждого класса была проложена своя трасса (Стандарт, Туризм, Экстрим, ATV (квадроциклы), принять участие мог любой желающий. Трасса сочетала в себе препятствия в виде"мешанины" из грязи, земли, бревен. А под водой скрывался еще не растаявший лед!

- Брызги летели во все стороны, и это приносило огромное удовольствие зрителям. К сожалению, не все экипажи смогли доехать до финиша. Добрались самые подготовленные – те, у которых были лебедки. Из-за количества желающих, а их было немало, и сложной трассы, скопилась очередь из желающих проверить своих железных коней и нервы, - резюмирует Алексей Оборин.

Больше половины экипажей увязли в огромных лужах.

"Уральская грязь 2017", она же - Уральская топь, жесть и месиво: еще больше фото здесь.