Авиакомпания «Уральские авиалинии» снова задержала несколько рейсов

Самолеты прибывают и вылетают с опозданием на 2-3 часа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.07.2017

В воскресенье, 30 июля, авиакомпания "Уральские авиалинии" задержала сразу несколько рейсов из Кольцово.

Рейс из Екатеринбурга в Симферополь, согласно данным онлайн-табло Кольцово, задержали на три часа. Вылет перенесли с 16.20 на 19.25. Рейс в Ош вместо 20.40 полетит в 23.05. А пассажиры лайнера, летящего в Душанбе, смогут покинуть Екатеринбург только в 01.15, вместо 21.20.

Кроме того, на 2 часа задерживается рейс "Уральских авиалиний" из Минвод. В столицу Урала он прибудет не раньше 21:35.

Напомним, недавно почти на 11 часов был задержан рейс из Екатеринбурга в Анталью.

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