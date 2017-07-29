Двух жителей Свердловской области отправили в колонию строгого режима за повторную езду в пьяном виде

Суд приговорил нарушителей к 5 и 6 месяцам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.07.2017

Двух жителей Ивделя отправили в колонию строгого режима за повторную езду в пьяном виде.

Поводом для назначения такого наказания послужило то, что обоих нарушителей ранее уже штрафовали за подобные преступления. Однако это не помешало им в 2017 году вновь сесть нетрезвыми за руль. Один из нарушителей был задержан 29 апреля, другой – 4 мая.

– Учитывая обстоятельства совершенных правонарушений, а также личности подсудимых суд назначил им наказания в виде 5 месяцев и 6 месяцев колонии строгого режима с лишением прав на 3 года, – сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, недавно в Первоуральске пьяный виновник аварии заставил полицейских пуститься за ним в погоню.

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