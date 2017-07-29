Екатеринбургский «Автомобилист» всухую проиграл чешскому «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.07.2017

Накануне соперником уральской ледовой дружины стал клуб "Динамо" из Пардубице. "Автомобилист" проиграл чехам со счетом 0:2.

Хозяева льда открыли счет уже на четвертой минуте встречи, а в середине второго периода им удалось удвоить преимущество и довести игру до победы.

Для екатеринбургского клуба это был второй матч в межсезонье.

– Пока команда только сыгрывается и не может порадовать победами. “Автомобилист” создал немало опасных моментов по ходу встречи, но забить шайбу не получилось, - прокомментировали поражение уральских хоккеистов в пресс-службе клуба.

На этом чешский сбор нашей команды закончился. "Автомобилист" вернулся в Екатеринбург. Но уже в понедельник команда отправится на турнир в Нижний Новгород.

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