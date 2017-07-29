Искупались в грязи и проползли под стреляющим БТРом: в Екатеринбурге прошла «Гонка Героев»

29 июля всем желающим выпал уникальный шанс – на один день почувствовать себя бойцом спецназа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.07.2017

В субботу, 29 июля, на полигоне "Свердловский" прошла ежегодная военно-спортивная игра "Гонка Героев", участники которой испытывали на прочность свою силу, выносливость и командную сплоченность. Им нужно было не просто пробежать 6 километров по пересеченной местности, но и осилить по пути 28 испытаний (подобные проходят во время подготовки бойцы спецназа, – Прим.ред.). Корреспондент НАШЕЙ преодолел вместе с участниками весь маршрут , не забывая фотографировать и на бегу общаться с героями.

Поскольку тематика забега – военная, то и бежали участники – взводами, по 10 человек в каждом.

Всего в "Гонке Героев" приняли участие 1100 человек (110 взводов).

Девушки старались не отставать от мужчин.

На каждом этапе участникам помогали инструкторы, большинство из которых – военные. Некоторые просто не могли преодолеть препятствие без их помощи.

Несмотря на то, что участники и так были сильно вымотаны, они находили в себе силы позировать для фото.

– Ты что, застряла? – спросил один из участников, обращаясь к девушке, пролезающей между покрышек. – Она же не Винни-Пух! – ответил за нее другой.

Некоторые на этом участке вспоминали сцену из фильма "Эйс Вентура – 2", где герой Джима Керри вылезает из носорога.

Здесь военная техника использовалась в самых гуманных целях. На этом БТРе привезли еду солдатам-срочникам, дежурившим на этапе "Скалодром". Но, парням из 59-й бригады связи было не суждено спокойно пообедать: прибежал новый взвод и инструкторам пришлось помогать девушкам.

– Головы и попы держим ниже, – такими словами встречал участников солдат, дежуривший на «Полосе ежей».

Впрочем, суровые мужчины на фото ни в инструктаже, ни в напутствии не нуждались.

– Десантура бежит, – коротко и емко заметили на этапе.

Взвод, состоящий из действующих десантников, ожидаемо показал лучшее время.

– Пока ползем – отдыхаем. Пользуйтесь тем, что вы прилегли. Расслабляйтесь, – советует инструктор, добавляя, что на «колючке» не нужно ничего оставлять. – Правда? А я хотел номер телефона оставить, там после меня девушка симпатичная ползет, – пошутил в ответ один из участников.

Это испытание было одним из самых сложных. Проползти по стене и не упасть в воду получалось далеко не у всех.

Вот и одна из балерин, вызвавшихся в этом году на гонку, не смогла удержаться. Это фото сделано за несколько секунд до...

Впрочем, некоторым все-таки удавалось пройти этап не искупавшись.



Одна из балерин радовалась тому, что ее пачка осталась сухой. Впрочем, сухая – не значит чистая.

Этот рубеж многие посчитали самым страшным. Еще бы, проползти под трогающимися, да еще и стреляющими бронетранспортерами – удовольствие, честно говоря, сомнительное. Но герои не жаловались. Да и кому? Ведь от выстрелов у всех присутствующих закладывало уши...

Этот этап назывался "Лесная ловушка". Некоторые также успевали на нем "прилечь".

Перед новым испытанием кто-то умывался, а кто-то чистил руки о траву, чтобы не скользить.

Организаторы не пожалели дыма и холостых патронов. Атмосфера "Гонка Героев" получилась довольно антуражной.

От звуков этой стрельбы у многих участников еще долго были заложены уши. Когда военным по рации сообщили об окончании гонки, они еще активней начали отстреливать оставшиеся холостые патроны и устроили на полигоне настоящую дымовую завесу.