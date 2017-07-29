Из-за ночного пожара в магазине на Уралмаше пришлось эвакуировать жильцов дома

На место ЧП на трех машинах выезжали 10 огнеборцев.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.07.2017
О пожаре в магазине "Верный", что находится на первом этаже одного из домов по улице Кировградской, в МЧС сообщили 30 июля около двух часов ночи.
– На площади в 10 квадратных метров огонь повредил товары, стеллажи и холодильное оборудование, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Из-за угрозы распространения огня спасатели пришлось эвакуировали пятерых жильцов дома, в котором находится магазин.
На место ЧП на трех машинах выезжали 10 пожарных. Им удалось справиться с огнем всего за 7 минут.
- Напомним, накануне в Екатеринбурге за одну ночь сгорели несколько автомобилей, в том числе две фуры.
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