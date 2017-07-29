На ремонт фасада Дворца молодежи в Екатеринбурге потратят 18 миллионов рублей

Аукцион, в ходе которого определится подрядчик работ, пройдет в августе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.07.2017
В Екатеринбурге отремонтируют фасад, часть козырька главного входа, а также здание касс Дворца молодежи. На работы планируют потратить 17,7 миллиона рублей.
Согласно документации тендера, размещенного на сайте госзакупок, подрядчику предстоит очистить фасад от загрязнений, покрасить металлические лестницы, кронштейны и двери на входе в здание, а также заменить световое табло номера дома. Помимо этого, запланированы замента электрики, ремонт кровли козырька и замена витражей здания касс.
Подрядчика определят 21 августа.