На ремонт фасада Дворца молодежи в Екатеринбурге потратят 18 миллионов рублей

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Аукцион, в ходе которого определится подрядчик работ, пройдет в августе. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.07.2017 В Екатеринбурге отремонтируют фасад, часть козырька главного входа, а также здание касс Дворца молодежи. На работы планируют потратить 17,7 миллиона рублей. Согласно документации тендера, размещенного на сайте госзакупок, подрядчику предстоит очистить фасад от загрязнений, покрасить металлические лестницы, кронштейны и двери на входе в здание, а также заменить световое табло номера дома. Помимо этого, запланированы замента электрики, ремонт кровли козырька и замена витражей здания касс. Подрядчика определят 21 августа. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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