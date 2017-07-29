В ДТП под Невьянском легковушка с подростками улетела в кювет

Инцидент произошел 30 июля около четырех часов утра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.07.2017

Ранним утром в нескольких километрах от Невьянска произошла авария, в которой пострадали подростки.

ДТП произошло на 3-м километре дороги Невьянск – Сербишино. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, за рулем автомобиля "Дэу Нексия" находился 20-летний парень. По данным автоинспекторов, он не справился с управлением. В итоге машина улетела в кювет и перевернулась.

В ДТП пострадали два пассажира легковушки – 16-летние подростки получили различные травмы. На скорой их увезли в больницу.

Напомним, весной четырнадцатилетний подросток, угнавший машину, попал в ДТП в Бисерти.

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