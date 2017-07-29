В Екатеринбурге велосипедисты проедут 70 километров в образах героев «Игры престолов»

Участники оденутся в костюмы персонажей легендарной саги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.07.2017

В воскресенье, 30 июля, от памятника Татищеву и де Геннину в центре Екатеринбурга стартовала седьмая «Веломагистраль» – самый длинный городской велопробег в России.

Участники проедут дистанции в 50 и 70 километров. Велосипедисты будут двигаться от одной точки маршрута к другой, отмечаясь и отдыхая на каждой. А на финише все участники получат памятные знаки.

В этом году у велопробега особая тематика.

– Седьмую «Веломагистраль» мы решили приурочить к седьмому сезону сериала «Игра Престолов», премьера которого состоялась буквально за пару недель до нашего пробега. Мы готовим много тематических фишек и ожидаем, что к нам присоединятся не только любители покатушек, но и фанаты знаменитой саги, – рассказали перед стартом в пресс-служба МОО «Вело-Город», являющейся организатором пробега.

Ожидается, что по маршруту вместе с участниками проедут глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, чемпионка по легкой атлетике Олеся Красномовец и уральский актер Сергей Ершов.