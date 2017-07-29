В Свердловской области сотрудники МЧС нагрянули с проверкой на «дикие пляжи»

В мероприятии приняло участие 500 патрульных групп.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.07.2017

Свердловские спасатели вместе с общественниками, полицейскими и представителями местных администраций проверили рейд по наиболее популярным среди жителей Среднего Урала «диким пляжам».

В ходе рейда проверяющие обнаружили несколько сотен нарушений.

– Работают пятьсот патрульных групп, которые предупреждают свердловчан об опасности беспечного отношения к отдыху на воде. Повышенное внимание – к владельцам маломерных судов, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Также, спасатели напомнили, как определить, что человек тонет. Ведь большинство людей убеждены, что тонущий громко просит о помощи и машет руками, однако это не так. На самом деле, голова у тонущего обычно погружена в воду, а рот находится у самой поверхности и периодически уходит под воду. Так человек пытается успеть вдохнуть как можно больше воздуха, пока ему удается всплыть. И тонущие не могут махать руками, чтобы привлечь внимание окружающих. Начиная тонуть, они инстинктивно вытягивают руки в стороны, пытаясь оттолкнуться от воды.