«Свердловские гаишники – жулики и вредители»: блогер Варламов заступился за выделенные полосы в Екатеринбурге

Он поддержал решение администрации города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

Блогер Илья Варламов в своем ЖЖ выступил против свердловских гаишников. Он высказался по поводу конфликта администрации Екатеринбурга и ГИБДД из-за новых выделенных полос.

– Почти в каждом российском городе любые попытки навести порядок упираются в глухую стену из волшебников с полосатыми палочками. Именно гаишники так любят проталкивать везде подземные или надземные переходы. И чтобы еще везде были провокационные знаки и изредка росли кусты, за которыми можно прятаться. Я уже много раз писал про Екатеринбург. Там в ГИБДД собрались не просто безответственные жулики, а настоящие вредители, – уточнил Варламов.

Блогер рассказал о конфликте из-за новых выделенных полос для общественного транспорта на улице Розы Люксембург от Малышева до Народной Воли и на участке улицы Малышева перед Гагарина. Полосы были сделаны этим летом по указу администрации города. Госавтоинспекция же выдала предписание убрать знаки и разметку, так как из-за них создаются пробки. Суд встал на сторону ГИБДД, но чиновники отказываются отменять новые правила для этих участков.

Варламов встал на сторону администрации Екатеринбурга, отметив, что для городской среды важно спасти город от пробок, а выделенные полосы играют в этом важную роль для общественного транспорта.

– Если общественный транспорт сам стоит в пробке вместе с автомобилями, то это ведет лишь к еще большим заторам. В своей машине пробку переносить проще, чем в автобусе. Если все стоят в пробках, а автобусы и трамваи быстро ее проезжают, то это стимулирует людей ехать внутри эффективного транспорта, а не создавать своими машинами новые заторы, – отметил Варламов.

Он считает, что уральские дорожные полицейские уходят от своих прямых обязанностей по контролю за нарушениями в сторону организации движения. Поэтому появляются формулировки об отмене выделенных полос из-за пробок, установке заборов ради безопасности вдоль парковочных мест и так далее.

Выделенные полосы на Малышева и Розы Люксембург появились в мае. В администрации уточнили, что они помогут избавиться от пробок.

В ГИБДД Екатеринбурга считают, что полосы сделаны незаконно и водителям по ним ездить можно, наказывать за эти нарушения никто не будет.

Проект также прокомментировал общественник и урбанист Владимир Злоказов.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!