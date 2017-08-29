«Свердловские гаишники – жулики и вредители»: блогер Варламов заступился за выделенные полосы в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017
– Почти в каждом российском городе любые попытки навести порядок упираются в глухую стену из волшебников с полосатыми палочками. Именно гаишники так любят проталкивать везде подземные или надземные переходы. И чтобы еще везде были провокационные знаки и изредка росли кусты, за которыми можно прятаться. Я уже много раз писал про Екатеринбург. Там в ГИБДД собрались не просто безответственные жулики, а настоящие вредители, – уточнил Варламов.
– Если общественный транспорт сам стоит в пробке вместе с автомобилями, то это ведет лишь к еще большим заторам. В своей машине пробку переносить проще, чем в автобусе. Если все стоят в пробках, а автобусы и трамваи быстро ее проезжают, то это стимулирует людей ехать внутри эффективного транспорта, а не создавать своими машинами новые заторы, – отметил Варламов.
- Выделенные полосы на Малышева и Розы Люксембург появились в мае. В администрации уточнили, что они помогут избавиться от пробок.
- В ГИБДД Екатеринбурга считают, что полосы сделаны незаконно и водителям по ним ездить можно, наказывать за эти нарушения никто не будет.
- Проект также прокомментировал общественник и урбанист Владимир Злоказов.
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